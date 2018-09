La Direttrice del Museo Ortega di Ciudad Real fa visita al Polo Museale di San Giovanni a Piro

Il Polo Museale di San Giovanni a Piro, caratterizzato dal museo dedicato al pittore spagnolo José Ortega, con sede a Bosco ha ospitato un importante incontro tra il coordinatore del Polo Museale l’avvocato Franco Maldonato e la direttrice del Museo Ortega di Ciudad Real, la dottoressa Maria Luisa Gimenez.

Ad unire le due realtà, spagnola e italiana, sono state l’arte e la vita di Ortega, che alla fine degli anni ’80 decise di trascorrere il resto della sua vita in Italia e di stabilirsi proprio a Bosco, perché per il Pintor rappresentava un luogo simile a quello della sua infanzia e dove sono conservate numerose sue opere. Oltre a visitare il Museo la dottoressa Gimenez ha potuto ammirare pure la casa dove Ortega ha vissuto, diventata anch’essa luogo di visita e il Murales, posto all’ingresso del paese, che il Pintor ha voluto dedicare ai suoi ormai concittadini, rivoluzionari anche loro durante i moti del 1828.

Un incontro importante per le future relazioni sociali e culturali tra i due paesi e per un gemellaggio tra i due Musei, da iniziare con la proposta da parte di entrambi, alle proprie amministrazioni comunali, dell’allestimento di una mostra internazionale Roma-Matera-Madrid. Un incontro richiesto dalla Direttrice spagnola in seguito alle numerose manifestazioni organizzate dal Polo Museale di San Giovanni a Piro in ricordo del pittore spagnolo.

“È stato un onore ospitare la Dottoressa Gimenez nel nostro Museo dedicato a Ortega– ha dichiarato Maldonato –ed entrambi ci impegneremo affinché il nostro auspicato gemellaggio vada a buon fine, in modo tale da poter stabilire un legame reale e concreto tra le due realtà”.

