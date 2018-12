La Comunità Montana Tanagro, Alto e Medio Sele è intervenuta a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Uila Uil salernitana, Antonio Falivene, circa “l’irresponsabilità di una cattiva gestione della Comunità Montana“, che stigmatizzano in maniera vigorosa riconoscendole come “errate e fuori luogo“.

“Ben si capisce che il rappresentante sindacale poco frequenta i tavoli di lavoro sia in Regione Campania sia presso la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, come invece fanno correttamente i rappresentanti degli altri sindacati di categoria – afferma l’assessore alla Comunità Montana Antonio Addesso –Il sindacalista ha dimenticato che la Regione Campania, pure avendo assunto l’impegno di finanziare il piano di forestazione 2018, solo in data 30.11.2018, con decreto dirigenziale n.295 della dott.ssa Flora Della Valle, ha finanziato il primo stralcio delle attività di forestazione per l’anno 2018 e che l’ha fatto in maniera parziale per il solo 50,54% dei lavori già programmati e soprattutto già realizzati, e che pertanto a tutt’oggi manca ancora il finanziamento del 49,46% dei restanti lavori e delle giornate lavorative già realizzate dagli operai idraulico forestali della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele“.

“Chiediamo al sindacalista della Uila Uil un concreto e doveroso senso di responsabilità nelle comunicazioni a mezzo stampa – continua Addesso – visto che le sue parole potrebbe innescare ulteriori frizioni sociali, in un periodo particolarmente difficile, aumentando i notevoli problemi che gli uffici si trovano ad affrontare quotidianamente nel lavorare senza certezza finanziaria e di volere incidere, in maniera costruttiva, in Regione Campania, oltre a volere collaborare ai dovuti tavoli istituzionali“.

La Comunità Montana sottolinea che gli uffici hanno elaborato da mesi gli stipendi degli operai idraulico forestali a tempo determinato, tant’è che sono in pagamento gli stipendi dei mesi di giugno e luglio 2018 e sono in attesa del trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania per poterli liquidare e che, ad oggi, non sono ancora nelle disponibilità del tesoriere nonostante abbiano il carattere dell’anticipazione.

“Falivene dimentica che gli operai idraulico forestali a tempo indeterminato vengono oramai pagati mensilmente – sottolinea Antonio Addesso – come pochissime altre Comunità Montana campane fanno. Gli sforzi finanziari profusi della Comunità Montana, con presa piena responsabilità dei funzionari, sono ben conosciuti anche in Regione Campania, visto che negli ultimi anni sono stati anticipati, per cassa, milioni di euro per potere pagare gli stipendi agli operai idraulico forestali“.

– Paola Federico –

