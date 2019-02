La Città di Agropoli presente alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano

La Città di Agropoli alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo a Milano che ha preso il via questa mattina e si concluderà martedì 12 febbraio. Dal 1980 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e importanti per il mondo del turismo internazionale.

Questi i numeri dello scorso anno: 46.000 visitatori provenienti da 120 Paesi, 1.300 espositori da 72 Paesi, 1.500 buyers, oltre 2.000 giornalisti provenienti da 36 Paesi. E quest’anno si attendono numeri ancora più importanti. Al classico turismo, si affiancano anche spazi dedicati all’enogastronomia e al wedding.

Agropoli è presente alla BIT in collaborazione con l’associazione turistica CilentoMania, che possiede un desk all’interno dello stand della Regione Campania. “Alle occasioni importanti non manchiamo mai – afferma il sindaco Adamo Coppola – e la BIT di Milano è una di quelle. Un appuntamento importante per far conoscere e promuovere le bellezze e le peculiarità di Agropoli, porta del Cilento, gli eventi che organizziamo lungo tutto il corso dell’anno. Una vetrina che permette l’incontro con tour operator, dialoghi che possono poi trasformarsi in rapporti di collaborazione con gli stessi e con le agenzie viaggi, finalizzati all’incoming verso la nostra città“.

– Chiara Di Miele –