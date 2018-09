La Campania lotta contro il cancro. La Regione stanzia 157 milioni per la ricerca oncologica

È partito il progetto “La Campania lotta contro il cancro” a sostegno delle persone che necessitano di terapie oncologiche.

La Regione ha investito 157 milioni di euro a favore della ricerca oncologica grazie ad un progetto presentato questa mattina a Palazzo Santa Lucia e che vede il coinvolgimento delle maggiori strutture di ricerca presenti sul territorio campano e delle strutture operanti nell’ambito del trasferimento tecnologico alle imprese.

“Abbiamo deciso di investire importanti risorse finanziarie nella ricerca oncologica per garantire a migliaia di pazienti cure efficaci e diversificate – ha dichiarato in conferenza il Presidente Vincenzo De Luca – è una grande sfida che contiamo di vincere grazie allo straordinario capitale umano di cui disponiamo e alla capacità dei centri di ricerca del nostro territorio di mettersi in rete. Abbiamo anche avviato un’importante collaborazione con la Regione Lombardia, all’avanguardia in ambito internazionale, per favorire scambio di modelli ed esperienze”.

– Claudia Monaco –