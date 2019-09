La Banca Monte Pruno tra i protagonisti del “Festival Heroes Meet in Maratea” dal 19 al 21 settembre

Anche la Banca Monte Pruno tra i protagonisti della quarta edizione del “Festival Heroes Meet in Maratea” che si svolgerà dal 19 al 21 settembre nella “Perla del Tirreno” che per tre giorni diventerà la Capitale del Futuro 2019.

Venerdì 20 settembre dalle 12.30 alle 14.00 il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, prenderà parte alla tavola rotonda su “La valutazione delle startup” che si terrà al Nautilus. Uno dei processi più complessi nelle operazioni di cessione delle quote ad un venture capital, in una campagna equity crowdfunding o in un’operazione “Friends and Family”, è quello della valutazione della startup. Ne parleranno tutti i maggiori esperti del sistema.

Sabato 21 settembre dalle 12.30 alle 13.30 toccherà invece ad Antonio Pandolfo, Vice Direttore Area Mercato della Banca Monte Pruno, che all’Apollo 11 terrà un workshop dal titolo “Le opportunità di finanziamento per le startup“. Un workshop dal taglio pratico per illustrare le reali opportunità di finanziamento per neo imprenditori e per chi intende avviare la propria startup innovativa.

L’obiettivo del Festival è quello di ripensare il mondo dell’economia e dell’impresa. Nato da un’idea di Andreina Serena Romano e Michele Franzese, mette in rete circa 2000 persone ed è diventato il punto di riferimento per imprenditori, startup, innovatori e investitori che ogni anno si ritrovano a Maratea per discutere di impresa e sviluppo e stringere nuove partnership strategiche.

