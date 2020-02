L’11 e 12 febbraio ad Agropoli ed Eboli il roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro”

Riprendono nel Salernitano le tappe formative del roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro”, giunto alla sua ottava edizione, che punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra famiglie, scuole, Enti locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada. Oltre 350 studenti saranno chiamati a raccolta tra Agropoli ed Eboli.

Martedì 11 febbraio alle ore 10.00 sarà l’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli ad ospitare la 18^ tappa del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”. Ai saluti del Dirigente scolastico Bruno Buonfrisco, saranno il Capitano Fabiola Garello, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, l’Ispettore superiore Alfonso Contente, Comandante del Distaccamento della Polizia Stradale di Vallo della Lucania e Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani per spiegare ai ragazzi le principali regole dettate dal Codice della Strada e l’importanza di assumere un corretto comportamento da pedoni, passeggeri e ciclisti. Coordinerà la tavola rotonda la giornalista Autilia Napolitano.

Mercoledì 12 febbraio il roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro” farà tappa nel Comune di Eboli presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mattei-Fortunato”. Saranno Laura Cestaro, Dirigente scolastico dell’Istituto “Mattei-Fortunato”, Massimo Cariello, sindaco di Eboli, Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Edmondo Gallo, Direttore Centro Formativo Tecnoscuola e Luca Della Corte, Project Manager Associazione Meridiani, ad introdurre alle ore 9.00 la tavola rotonda a cui prenderanno parte il Capitano Luca Geminale, Comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli, Alfonso Giarletta, Event Manager Associazione Meridiani e il Sostituto Commissario coordinatore Antonio Quaranta, Comandante della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli.

Il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” prevede la partecipazione delle classi degli Istituti di primo e secondo grado della Campania al concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”, che consiste nella proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale e nell’assegnazione di circa 41 premi. La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 3 aprile alle ore 10.00 presso Piazza del Plebiscito a Napoli, dove sarà allestito il Villaggio “Sii saggio, Guida Sicuro” nel quale saranno presentati agli studenti materiali e mezzi per la sicurezza stradale e sarà distribuito materiale informativo da parte degli Enti coinvolti nel progetto alla presenza di testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo.

– Chiara Di Miele –