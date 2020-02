Ivan Robilotta, arbitro della Sezione di Sala Consilina, IV ufficiale in serie A con Lazio-Bologna

Ivan Robilotta, arbitro della Sezione A.I.A. di Sala Consilina e originario di Villa d’Agri, è stato designato come IV ufficiale nella partita Lazio-Bologna del campionato di serie A.

Il match si disputerà domani, sabato 29 febbraio, alle ore 15 presso lo Stadio Olimpico di Roma.

A dirigere la partita, invece, sarà l’arbitro Rosario Abisso di Palermo.

Si tratta dell’ennesimo successo per Ivan Robilotta e per tutta la Sezione A.I.A. di Sala Consilina che porta sempre più in alto il nome del mondo sportivo valdianese.

– Claudia Monaco –