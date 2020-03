INPS Campania. Dal 1° aprile accesso al servizio informazione tramite prenotazione obbligatoria

L’INPS ha sperimentato, in questi mesi, con successo, la possibilità di accedere al servizio di informazione presso le sedi attraverso il sistema di prenotazione: è stata data agli utenti la possibilità di prenotare l’accesso agli sportelli informativi della propria sede, comodamente da casa, scegliendo il giorno e l’orario di accesso, evitando attese.

A partire dal 1° aprile, tale sistema di prenotazione diventerà obbligatorio per le sedi INPS provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, per le Agenzie complesse di Aversa, Nocera Inferiore, Battipaglia e per le agenzie territoriali di Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Telese, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Agropoli, Sapri, Vallo della Lucania, Minori e Sala Consilina.

Non sarà dunque più possibile accedere al servizio di informazione presso le sedi senza la preventiva prenotazione.

E’ possibile prenotarsi tramite:

App INPS Mobile , disponibile per sistemi Android e iOS;

, disponibile per sistemi Android e iOS; Portale internet dell’Istituto ( inps.it )

) Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore);

(servizio automatico vocale o con operatore); Reception o sportello veloce presso le strutture territoriali INPS.

Effettuata preventivamente la prenotazione, gli utenti dovranno presentarsi presso la sede, il giorno prefissato, muniti del numero di prenotazione rilasciato dal sistema.

Per l’attività di “consulenza” resta sempre attiva la possibilità di fissare un “appuntamento” attraverso il servizio “Agenda Appuntamenti” telefonando al Contact Center dell’INPS o rivolgendosi alle sedi dell’Istituto. La prenotazione non sarà necessaria per i servizi di prima accoglienza (rilascio PIN, C.U., estratti conto assicurativo, protocollazione di documenti).

– Paola Federico –