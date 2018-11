Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Auchan, catena di ipermercati e supermercati, ricerca diverse figure professionali da inserire nel proprio organico. Al momento si cercano: allievo capo reparto GDO, responsabile sicurezza ipermercato a Cagliari, Farmacisti in Parafarmacia Auchan a Vimodrone (Mi), Monza, Rescaldina (MI), Vicenza, Bussolengo (VR), Cesano Boscone (MI), Mazzano (BS) e Torino, Capo Reparto panetteria e Pasticceria a Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano e Sassari, Addetto panetteria e pasticceria a Mestre (VE), addetto macelleria a Rescladina (MI) e Bergamo, allievo Capo Reparto Prodotti Freschi a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Auchan ha uno spazio dedicato anche alle offerte di stage. Al momento si concentrano nella sede aziendale di Rozzano (MI) dove, per il potenziamento dell’organico interno, Auchan è alla ricerca di giovani da inserire in stage nei seguenti ambiti/ruoli: customer experience, retail digital junior project manager, innovation junior project manager, import – export, store layout, junior project manager, junior project planner, crm specialist. Per potersi candidare cliccare QUI

– MediaWorld, la multinazionale leader del mercato dell’elettronica di consumo ricerca nuovo personale per i propri negozi su tutto il territorio nazionale e negli uffici. Per il potenziamento dell’organico dei punti vendita, MediaWorld è alla ricerca di Key Account Manager B2B. Si cercano poi diplomati o laureati con passione per la vendita e le nuove tecnologie da inserire come Addetti alle Vendite/Casse, Magazzino e Segreteria, prevalentemente con orario part-time. Per il potenziamento dell’organico della sede di Verano in provincia di Monza Brianza, MediaWorld è alla ricerca di varie figure. Per scoprirle e inviare la propria candidatura cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– In arrivo numerosi posti di lavoro a tempo pieno in Puglia nel settore sanitario. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha riaperto il bando di concorso per l’assunzione di OSS. I posti di lavoro per Operatori Socio Sanitari da coprire sono 190. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d’esame, una orale e una pratica. Le prove d’esame verteranno sugli argomenti indicati nel bando. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta dall’Ospedale di Foggia deve essere presentata, entro il 12 novembre, esclusivamente online, secondo le modalità indicate nel bando. Le domande presentate entro il 7 giugno 2018, termine di scadenza precedentemente fissato per il bando ora riaperto e modificato, restano valide a tutti gli effetti. E’ data facoltà a coloro che si sono candidati in concomitanza con il precedente avviso pubblico di accedere alla piattaforma web dedicata alle istanze, utilizzando le credenziali di accesso già in loro possesso, per effettuare eventuali integrazioni della documentazione allegata, ad esempio in relazione ai titoli posseduti o alla possibilità di accesso ai posti riservati previsti dal bando

– Pubblicato un bando di concorso EPSO – l’Ufficio europeo di selezione del personale – per l’assunzione di nuovi funzionari amministratori da inserire presso la direzione generale della Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea. Il numero totale dei posti disponibili nell’elenco di riserva è pari a 80. Le risorse inserite, per entrambi i settori, si occuperanno di redigere documenti relativi ai settori di loro competenza e partecipare alle riunioni con gli Stati membri e le altre parti interessate al fine di spiegare e difendere la posizione della Commissione europea, rappresentare la loro unità nelle riunioni con gli altri servizi della Commissione e rispondere alle domande dei cittadini e dei deputati del Parlamento europeo, preparazione di note informative per il commissario competente, il proprio Direttore generale o il Direttore, se necessario, elaborare progetti di legge, documenti di lavoro o documenti economici. E’ necessario avere una formazione universitaria della durata di almeno 4 anni, seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente il ruolo / settore oppure una formazione universitaria della durata di almeno 3 anni, seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale attinente il ruolo / settore. Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del giorno 13 novembre

VALLO DI DIANO

– Il Caseificio Lupo ricerca con massima urgenza una commessa da inserire presso il punto vendita di Sant’Arsenio. La candidata ideale deve essere seria ed affidabile. Per maggiori informazioni contattare Caterina al numero 388/8237053 oppure chiamare l’ufficio di riferimento al numero 0975/393189

– Petracca Infissi srl, azienda leader nel settore dei serramenti a Padula Scalo, ricerca figure da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano diplomati come ragionieri e laureati in Economia che possano entrare a far parte dello staff aziendale. Il candidato dovrà avere un’età massima di 30 anni. Inviare il curriculum all’indirizzo petraccainfissi@tiscali.it. Per ricevere maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 334/71597544

– Avviata e rinomata attività di bar e pasticceria nel Vallo di Diano cerca una barista da inserire nel proprio staff. La candidata ideale deve avere una precedente esperienza nel settore e un’età massima di 35 anni. Per maggiori informazioni e per prendere un appuntamento per il colloquio è possibile rivolgersi al numero 347/6671751

– Il Gruppo Casale è alla ricerca di personale tecnico qualificato, nello specifico si seleziona un meccanico (o meccatronico) con esperienza pregressa nel settore automotive, con capacità di utilizzo attrezzature e strumenti diagnostici di ultima generazione. Richiesta massima serietà. Per candidarsi inoltrare il proprio curriculum all’indirizzo comunicazione@gruppocasale.it oppure contattare il numero 0975 21466

