Nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Aboca, la famosa azienda operante nel settore salute e benessere, leader nei prodotti a base di complessi molecolari naturali, prodotti fitoterapici, dimagranti, sostanze naturali e piante medicinali è alla ricerca di personale da inserire nei propri laboratori ma anche uffici e centri di produzione. Le ricerche sono rivolte sia a profili junior che senior, professionisti in vari settori, principalmente in possesso di una laurea scientifica in Medicina, CTF, Farmacia, Chimica o Biotecnologie che si inseriranno nei laboratori di ricerca, impiegati ed operai per gli uffici e gli stabilimenti produttivi. Disponibili anche diverse tipologie di contratto come stage per giovani neolaureati e tempo indeterminato per profili con esperienza, oltre ad opportunità per candidati appartenenti alle categorie protette. Per candidarsi, una volta selezionato l’annuncio di interesse, è necessario compilare il relativo modulo cliccando QUI

– Mango, famoso brand di abbigliamento, assume personale nei punti vendita in varie città d’Italia. Diversi sono i profili ricercati così come i contratti di lavoro offerti (prevalentemente a tempo determinato, con orario part-time ma anche assunzioni in stage per giovani). Si ricercano Sales Assistant, Assistant Store Manager, Visual Merchandiser, Magazziniere. Cliccando QUI è possibile consultare anche tutte le altre offerte di lavoro in azienda, sia in Italia che all’estero. Per candidarsi basta inviare il curriculum e, su discrezione del candidato, anche una lettera di presentazione

– In Toscana si ricercano figure professionali operanti nel settore sanitario, tra cui OSS, Fisioterapisti ed Infermieri da collocare in diverse strutture sanitarie presenti nell’Appennino Tosco-emiliano, più precisamente in zona Mugello. I candidati selezionati verranno assunti con contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe, soprattutto per i fisioterapisti per i quali ci sono reali possibilità di inserimento in pianta stabile nell’organico già presente nelle strutture. Per potersi candidare a una delle offerte di lavoro bisogna inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail medical@articolo1.it

BANDI E CONCORSI

– Nuovi concorsi indetti dal Ministero della Difesa per il reclutamento di 256 Allievi Marescialli delle Forze Armate dell’Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare. I bandi, per titoli ed esami, sono aperti fino al 22 marzo, data ultima utile per l’invio delle candidature. Ecco nello specifico quali sono i bandi indetti dal Ministero della Difesa per Allievi Marescialli: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018-2020) per Allievi Marescialli dell’Esercito; concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018-2020) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto; concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018-2020) per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. I concorsi prevedono, a seconda del bando, lo svolgimento di diverse prove e accertamenti, quali prove di cultura generale, verifica della conoscenza dell’inglese, accertamenti attitudinali e psico-fisici, valutazione dei titoli e altro, come consultabile all’interno dei bandi. Per candidarsi ai bandi di proprio interesse è necessario inviare le domande tramite l’apposita procedura telematica. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 22 marzo

VALLO DI DIANO

– Azienda Leader del Vallo di Diano nel Settore Termosanitario ricerca 4 figure professionali da inserire all’interno del proprio organico per ricoprire, distintamente, la funzione di: Assistente ufficio acquisti; Esperto informatico hardware/software; Addetto alla gestione del credito. Tra i requisiti richiesti il diploma superiore e un minimo di esperienza. L’azienda ricerca, inoltre, un esperto in marketing con laurea o esperienza maturata presso qualche azienda. Inviare curriculum all’e-mail info@spolzino.it

– Addesso Living, azienda attiva nel commercio di materiali per l’edilizia, ceramiche e arredo bagno, con sedi operative a Polla e Salerno, cerca giovane collaboratore, preferibilmente con precedente esperienza lavorativa, da inserire nello showroom presso la sede di Polla come consulente e addetto alla vendita nel settore ceramiche e arredo bagno. Richieste buone capacità di relazionarsi con il pubblico e di utilizzo di software di rendering. Costituisce titolo preferenziale l’aver conseguito titoli formativi/diploma di laurea triennale in Interior Designer/Architettura ed equivalenti. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo info@addessoliving.it

– Azienda leader del Vallo di Diano nel settore della distribuzione all’ingrosso ricerca addetti alle vendite/promoter. All’interno della struttura commerciale si cerca un/una Responsabile Relazione Clienti. La figura dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti (gestione del primo contatto telefonico, customer care) e del servizio ai clienti (assistenza alla clientela seguendo in prima persona la vendita dei prodotti, sia di presenza che telefonicamente). Tra i requisiti sono richiesti una buona capacità a lavorare in autonomia e in team, disponibilità ad ascoltare l’interlocutore e capacità di individuarne i bisogni, attenzione, precisione, puntualità, pazienza e solarità, buone capacità espressive ed organizzative, uso del PC e dei principali pacchetti informatici. Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza lavorativa in ruoli di front office, addetto vendite o telemarketing. Inviare curriculum all’indirizzo promotervallo@gmail.com

