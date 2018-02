Nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Sono aperte le selezioni per Infermieri, Fisioterapisti e OSS da destinare a strutture sanitarie situate nella zona dell’Appennino Tosco-Emiliano. Le figure ricercate verranno assunte con contratto di lavoro a tempo determinato, eventualmente prorogabile. I fisioterapisti in particolare avranno reali opportunità di inserimento stabile in organico. Sono richiesti:

Operatori socio sanitari : attestato professionale di OSS, esperienza di almeno un anno nella mansione, disponibilità immediata ad orario di lavoro full time su turni;

: attestato professionale di OSS, esperienza di almeno un anno nella mansione, disponibilità immediata ad orario di lavoro full time su turni; Infermieri : laurea in scienze Infermieristiche, esperienza di almeno 1 anno nella mansione, disponibilità immediata ad orario su turni 7.30 – 13.30 / 14.00 – 20.00 / 22.00 – 06.00.

: laurea in scienze Infermieristiche, esperienza di almeno 1 anno nella mansione, disponibilità immediata ad orario su turni 7.30 – 13.30 / 14.00 – 20.00 / 22.00 – 06.00. Fisioterapisti: laurea in Fisioterapia, anche minima esperienza nella mansione, automuniti, disponibilità da lunedì a venerdì in fascia pomeridiana 13.00 – 17.00.

Tutti gli interessati alle offerte di lavoro nel settore sanitario in Toscana possono candidarsi inviando il proprio curriculum all’indirizzo medical@articolo1.it

– Il Comune di San Benedetto del Tronto ha indetto due bandi di selezione per nuovi posti di lavoro a tempo determinato di Sociologi e Assistenti Sociali. Il due concorsi prevedono l’assunzione di sette risorse nei seguenti profili: 1 posto per il profilo di Sociologo – tempo pieno fino al 15 dicembre 2019; 6 posti per il profilo di Assistente Sociale (3 a tempo pieno e 1 part-time 25 h, con contratto fino al 15 dicembre 2019; 2 a tempo pieno fino al 31 dicembre 2019). I concorsi prevedono per tutti i candidati la valutazione dei titoli e dei requisiti e lo svolgimento di una prova di preselezione, eventualmente indetta in caso di un numero di domande superiore a 20 unità, consistente in un questionario a risposta multipla sulle materie previste dal bando e una prova orale sulle materie previste dal bando di riferimento. Tutti gli interessati a partecipare ai concorsi del Comune di San Benedetto del Tronto, possono candidarsi inviando gli appositi moduli di domanda entro le ore 12:00 del giorno 11 febbraio utilizzando una delle seguenti modalità: raccomandata a/r al Comune di San Benedetto del Tronto, Viale A. De Gasperi 124, 63074 San Benedetto del Tronto; consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune; posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@cert-sbt.it

– Tecnocasa – Affiliato in zona Parioli, Prati, Gregorio VII, San Pietro, Centro Storico, Flaminio, Fleming, Nomentana e Tiburtina ricerca a Roma giovani ambosessi, preferibilmente dai 20 ai 30 anni, da avviare alla professione di Agente Immobiliare con l’obiettivo di crescita professionale ed apertura nuovi uffici. Richiesto diploma di maturità, non necessaria esperienza nel settore. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Viene offerta formazione presso la scuola Tecnocasa e in agenzia, affiancamento costante, fisso mensile e provvigioni. Inviare il curriculum a info@selezionetecnocasa.it – INFO: 06.4182037/8

BANDI E CONCORSI

– Nuove opportunità di lavoro nelle carceri. Il Ministero della Giustizia offre infatti l’opportunità di lavorare nella Direzione tecnica della falegnameria e sartoria di diverse strutture circondariali in Lazio e Campania: Direzione tecnica della falegnameria della Casa circondariale di Viterbo (contratto di lavoro autonomo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018, 30 h settimanali con retribuzione di 26 euro l’ora); Direzione tecnica della sartoria e falegnameria della Casa circondariale di Avellino (contratto d’opera fino al 31 dicembre 2018, 60 h mensili e retribuzione di 25,82 euro l’ora); Direzione tecnica della sartoria della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (convenzione di durata annuale fino al 31 dicembre 2018, 80h mensili con retribuzione di 25,82 euro l’ora). Tutti gli interessati a partecipare ai concorsi possono candidarsi inviando le domande di ammissione secondo le modalità indicate nei bandi pubblicati sul sito internet del Ministero entro il 14 febbraio. Le domande dovranno essere inviate tramite: per il carcere di Viterbo: consegna a mano o raccomandata a/r alla Casa circondariale di Viterbo, Strada SS. Salvatore 14 / B, 01100 Viterbo, oppure Pec all’indirizzo cc.viterbo@giustiziacert.it; per il carcere di Avellino: consegna a mano o raccomandata a/r alla Casa circondariale “Antimo Graziano” di Avellino, Contrada Sant’Oronzo, 83100 Avellino, oppure Pec all’indirizzo cc.avellino@giustiziacert.it; per il carcere di Santa Maria Capua Vetere: consegna a mano o raccomandata a/r all’Ufficio Protocollo della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Strada Statale Appia 7Bis Km 6+500, oppure Pec all’indirizzo cc.santamariacapuavetere@giustizia.it.

– Il Ministero della Difesa ha bandito i nuovi concorsi 2018-2019 per il reclutamento di Allievi Ufficiali da ammettere ai corsi normali delle Accademie delle Forze Armate. I posti disponibili sono 391: concorso, per esami, per l’ammissione di 140 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano; concorso, per esami, per l’ammissione di 115 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale della Marina Militare; concorso, per esami, per l’ammissione di 81 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica; concorso, per esami, per l’ammissione di 55 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. I concorsi per Allievi Ufficiali delle Accademie delle Forze Armate prevedono diverse prove di selezione a seconda del bando di interesse. Sono previste infatti prove scritte, orali, accertamenti psicofisici e attitudinali, prove di efficienza fisica, come specificatamente indicato all’interno di ciascun bando. I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione entro il giorno 8 febbraio tramite le apposite procedure telematiche disponibili sul del Ministero della Difesa. Per consultare i bandi integrali cliccare QUI

VALLO DI DIANO

– Piazza Italia, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento con insegna presente sull’intero territorio nazionale, cerca addetti alla vendita di ambo i sessi da inserire nel negozio all’interno del Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. I candidati ideali sono giovani di un’età massima di 27 anni, brillanti, con forte spirito collaborativo e predisposizione all’iniziativa. E’ richiesta inoltre la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Tra i requisiti è richiesto il possesso del diploma di maturità e saper utilizzare il computer. Non è richiesta esperienza precedente. E’ possibile candidarsi inviando il curriculum a piazzaitalia.atenalucana@gmail.com

– La UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale di Angelo Greco a Polla è alla ricerca di subagenti professionisti iscritti alla sezione E che abbiano sviluppato rapporti commerciali in territori che l’agenzia desidera coprire, che vogliano entrare a far parte di un ambiente di lavoro veloce, snello, orientato alla soddisfazione e alla cura della clientela, che desiderino trasferire il proprio portafoglio clienti e siano propensi alla collaborazione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissi. Si offrono l’esperienza maturata in 35 anni di presenza sul territorio, formazione continua e gratuita,provvigioni commisurate al portafoglio immediato ed alla sua composizione, la possibilità di operare con la vendita in mobilità oltre a consulenza e assistenza continua. Il curriculum con una breve lettera di presentazione possono essere inviati all’indirizzo assigreco@gmail.com in una mail con oggetto “INTERMEDIARIO UNIPOLSAI”

– Per ampliamento della Rete Commerciale, l’azienda Cosilinauto è alla ricerca di profili che abbiano esperienza di vendita nel campo dei servizi digital e competenze nel settore web, digital e social riguardante il mondo delle auto. Il candidato deve presentare comprovate competenze digitali e di web marketing (siti web, SEM, SEO, display, social), ottima conoscenza del mondo Internet (motori di ricerca, community, social network,LEAD), consolidata esperienza nella vendita digitali, gestione di portafoglio CRM, conoscenza caratteristiche auto per la vendita online, capacità fotografiche, dimestichezza nell’utilizzo del tablet e di Internet. Inviare il proprio curriculum all’inidirizzo web@cosilinauto.it

– redazione –