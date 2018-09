Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– La CareMP2 è una società di recruiting di Berlino specializzata nel settore sanitario (seleziona infermieri, ostetriche, OSS e medici) ed ha come principali clienti ospedali, cliniche, case di cura e case di riposo tedesche. E’ partita una campagna di recruiting che prevede la selezione di 20 risorse tra medici, infermieri, ostetriche ed OSS. Si cercano per importanti ospedali pubblici e cliniche in Germania le seguenti figure: 5 Medici, 5 Infermieri, 5 Ostetriche, 5 OSS. Tra i requisiti richiesti: titolo di studio riconosciuto in Italia; motivazione e professionalità; disponibilità ad imparare le basi della lingua tedesca (a disposizione corsi e percorsi necessari); nessun limite di età né preferenza di genere e di nazionalità. Si offrono: contratto a tempo indeterminato (da stipulare dopo il superamento di un periodo di prova); stipendio medio tra 2.700 – 3.000 euro mensili; corso di tedesco completamente gratuito; possibilità di scegliere (a seconda delle disponibilità) sia la città che il reparto desiderato; supporto iniziale in fase di ricerca del nuovo alloggio in Germania e accompagnamento nella struttura per il primo giorno di lavoro; community di supporto. I posti disponibili si trovano principalmente nelle strutture ospedaliere e cliniche di Berlino, Stoccarda, Würzbug, Düsseldorf, Colonia, Francoforte, Monaco. Per inviare la propria candidatura cliccare QUI

– Nuove assunzioni nei supermercati MD. Il marchio leader del settore discount alimentare, anche con l’insegna LD, ricerca personale per i propri punti vendita in varie città d’Italia. Si cercano addetti alla vendita, store manager, vice store manager e personale per nuove aperture. La selezione avviene attraverso colloqui individuali ed approfonditi. I tratti richiesti ai candidati sono dinamicità, flessibilità e voglia di migliorare. L’inserimento di giovani prevede un programma di formazione e apprendistato con la supervisione di un collaboratore esperto. L’azienda richiede l’invio di un curriculum esclusivamente in formato pdf ed eventuale lettera di presentazione. Per consultare le posizioni aperte cliccare QUI

– Numerosi posti di lavoro nei centri DentalPro per professionisti del settore sanitario e non solo. Il gruppo di Centri Dentistici Professionali offre cure odontoiatriche con materiali e attrezzature avanzate e, in seguito al successo dei primi centri aperti in Lombardia, è in veloce espansione in tutta Italia. Si cercano: Igienista Dentale, Ortodontista, Odontoiatra Generalista, Implantoprotesista, Assistente alla poltrona, Infermiere, Receptionist di Centro Odontoiatrico, Responsabile di Centro Odontoiatrico, Consulente commerciale, Impiegata Ufficio Acquisti Junior, Project Leader – Sviluppo Immobiliare Retail, Marketing Specialist, IT Specialist – Stage, HR Training Specialist in stage, HR Specialist, District Manager – Centro Sud, Odontotecnico specializzato in Protesi Mobile e Toronto, Odontotecnico specializzato in Sala Gesso. Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Sardegna presso l’ASPAL-Agenzia Sarda per le Poticihe Attive del Lavoro. L’Ente ha indetto un nuovo concorso pubblico per la copertura di 89 posti di lavoro per Funzionari amministrativi che avranno l’obbligo di permanenza lavorativa presso la sede assegnata per almeno 5 anni. Tutti gli interessati al concorso ASPAL possono candidarsi alle prove di selezione inviando l’apposita domanda telematica fino all’1 ottobre. Per consultare la domanda cliccare QUI

VALLO DI DIANO

– La Casalmotor è alla ricerca di un addetto alle vendite per la sua filiale di Sapri. Requisiti fondamentali sono: ottime doti relazionali e comunicative; massimo orientamento all’obiettivo; dinamismo e flessibilità; ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office/Internet; residenza a Sapri o nei Comuni limitrofi. Gli interessati potranno inviare il loro curriculum corredato da foto all’indirizzo comunicazione@gruppocasale.it

– Azienda con esperienza pluriennale nel campo informatico, dei servizi web e della grafica, per ampliamento personale, è alla ricerca delle seguenti figure professionali: 2 Account Manager per gestione ed incremento portfolio clienti, 1 web designer, 1 tecnico informatico, 1 graphic designer, 1 web marketing Specialist. Tra i requisiti, i candidati ambosessi, dovranno avere un’esperienza minima di un anno nei ruoli richiesti, oltre ad essere automuniti e con un’età dai 18 ai 34 anni. Per gli interessati è possibile inviare il curriculum all’indirizzo selezionivallodidiano@outlook.it

– Ondanews apre le sue porte a tutti coloro del Vallo di Diano che vogliano avvicinarsi al mondo della comunicazione e dell’informazione. In seguito all’apertura di una nuova sede, si cercano giornalisti e aspiranti giornalisti. Tra i requisiti, i candidati ambosessi dovranno essere automuniti e avere un’ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Internet.Agli interessati sarà offerta la possibilità di corrispondere dai rispettivi territori oppure la possibilità di lavorare all’interno della redazione, attraverso un rapporto regolamentato da contratto di collaborazione, con il conseguente rilascio di regolari attestati di collaborazione giornalistica e della ritenuta d’acconto che permetteranno, al termine di un periodo pari a minimo 2 anni, la possibilità di produrre la domanda per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti della Campania, categoria pubblicisti. Sarà offerta a tutti i partecipanti anche la possibilità di frequentare, gratuitamente, corsi di formazione ai quali prenderanno parte giornalisti professionisti, inviati ed esponenti del panorama locale e nazionale della comunicazione. Per chi è interessato, è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail info@ondanews.it oppure amministrazione@ondanews.it

