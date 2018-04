Nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Il Gruppo Mondadori, editore leader in Italia e tra i maggiori in Europa, cerca personale per le sedi di Milano, Torino, Roma e Firenze. Sono 9 le ricerche in corso al momento e riguardano sia offerte di lavoro ma soprattutto di stage in varie aree aziendali e per diverse società del Gruppo. Il processo di selezione si svolge prevalentemente attraverso colloqui di lavoro individuali che si focalizzano sulla valutazione delle caratteristiche personali, motivazionali e tecnico-specialistiche in funzione delle diverse posizioni da ricoprire; il processo prevede sempre un primo incontro con i responsabili della direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo e un secondo colloquio di approfondimento con i responsabili di area. Ecco gli stage a disposizione: Stage ufficio stampa sede Roma, Stage in media planning, Stage area e-commerce e progetti speciali, Videomaker e montatore video, Stage digital operation, Stage ufficio anagrafiche, Stage conto deposito, Stage media relations e digital communication, Stage marketing. Cliccando QUI si troveranno tutte le ricerche in corso. Previa registrazione, è possibile inviare la propria candidatura per una delle posizioni aperte o una candidatura spontanea

– Rete Ferroviaria Italiana, società parte del Gruppo FS, ricerca per diverse sedi del Centro-Nord e a Palermo nuovi Infermieri professionali da assumere con contratti a tempo indeterminato, e che si occuperanno di accettazione dei clienti, supporto ai medici specialisti in tutte le attività di propria competenza, aggiornamento e tenuta delle cartelle sanitarie, adempimenti amministrativi connessi con l’attività istituzionale. Tra le altre posizioni aperte ci sono Specialista Amministrazione e Contabilità, Tecnici di Igiene generale e Certificatore Interoperabilità. Tutti gli interessati alle offerte di lavoro per Infermieri nelle Ferrovie dello Stato devono inviare la propria candidature entro il 26 aprile cliccando QUI e individuando l’annuncio di lavoro per Infermieri professionali a cui rispondere compilando l’apposito form online

– TECNOCASA – Affiliato in zona Parioli, Prati, Gregorio VII, San Pietro, Centro Storico, Flaminio, Fleming, Nomentana e Tiburtina ricerca a Roma giovani ambosessi, preferibilmente dai 20 ai 30 anni, da avviare alla professione di Agente Immobiliare con l’obiettivo di crescita professionale ed apertura nuovi uffici. Richiesto diploma di maturità, non necessaria esperienza nel settore. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Offerta formazione presso la scuola Tecnocasa e in agenzia, affiancamento costante, fisso mensile e provvigioni. Inviare il curriculuma info@selezionetecnocasa.it – INFO: 06.4182037/8

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 253 Funzionari amministrativo-giuridico-contabile in tutta Italia. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 27 aprile. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti prove: eventuale preselezione (100 quesiti a risposta multipla); una prova scritta; una prova orale. I 253 posti di Funzionario saranno così ripartiti: Amministrazione centrale 50, Abruzzo 7, Basilicata 4, Calabria 8, Campania 19, Emilia Romagna 10, Friuli Venezia Giulia 5, Liguria 9, Lazio 12, Lombardia 30, Marche 7, Molise 4, Piemonte 16, Puglia 15, Sardegna 9, Sicilia 17, Toscana 12, Umbria 5, Veneto 14.

– Nuove assunzioni presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 400 i posti di lavoro che serviranno a coprire il fabbisogno dell’ente. I profili ricercati in particolare sono i seguenti: 80 unità con orientamento statistico ed economico quantitativo; 90 unità con orientamento economico aziendale e contabile; 60 unità con orientamento economico-finanziario; 50 unità con orientamento giuridico-finanziario; 40 unità con orientamento giuridico-tributario; 80 unità con orientamento giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali. I concorsi del MEF prevedono per tutti i candidati lo svolgimento delle seguenti prove d’esame: prova preselettiva eventualmente indetta in caso di numero di pervenute pari o superiore a sei volte il numero dei posti messi a concorso, e consistente in un test a riposta multipla su logica, comprensione del testo, lingua inglese e materie oggetto dei concorsi; prima prova scritta consistente nella redazione di uno o più elaboratori sulle materie oggetto dei concorsi; seconda prova scritta consistente nella redazione di un elaborato a contenuto teorico-pratico; prova orale sulle materie oggetto dei concorsi. Tutti gli interessati a partecipare ai concorsi del Ministero dell’Economia per collaboratori amministrativi devono inviare la domanda di ammissione al bando di proprio interesse esclusivamente per via telematica entro il 10 maggio

VALLO DI DIANO

– L’azienda “Tostini Caffè” cerca figure maschili, di età compresa tra i 20 ai 35 anni, per attività di commercializzazione. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al seguente numero telefonico: 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici e sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali; abilità manuale, precisione e pazienza; versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche, ecc.); comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656-328/3274289

– P & A S.p.A ricerca un ingegnere con laurea in Ingegneria Elettrica o indirizzo similare da inserire nel proprio team. Il\La candidato\a dovrà essere in grado di progettare impianti tecnologici di varia natura. E’ richiesta la conoscenza di programmi software come Autocad, Excell, DIALux, PriMus, mathLab; mentre la competenza nell’uso dei linguaggi di programmazione, si integra in modo opzionale al profilo. La risorsa sarà dedicata alla progettazione di impianti tecnologici, in particolare per lavori di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico. La buona padronanza dei sistemi informatici, la conoscenza della certificazione E.S.Co. e la disponibilità a viaggi e/o trasferte di breve periodo (durata: da due o tre giorni a qualche settimana) saranno aspetti privilegiati. E’ richiesta una disponibilità immediata. Per candidarsi inviare il curriculum in pdf e in formato europeo all’indirizzo email recruiting@paspa.it, specificando nell’oggetto della candidatura INGEGNERE PER E.S.Co. e autorizzando espressamente il trattamento dei dati in conformità alla Dlgs n° 196/03 sulla privacy. Tutti i curricula che non rispetteranno gli standard richiesti non verranno considerati. L’Azienda offre l’opportunità di operare in un ambiente professionale di alto livello ed in continua crescita

