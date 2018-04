Nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– De Longhi srl, azienda che opera nei settori del riscaldamento, della climatizzazione, del trattamento dell’aria, della cottura e preparazione dei cibi, della pulizia della casa e dello stiro, offre numerose interessanti opportunità di lavoro in Veneto, sia per giovani alla prima esperienza che a personale esperto. Le offerte riguardano sia diplomati che laureati da inserire nelle aree: Post Vendita, Operation, R&D, Supply Chain, IT, Investor Relation, Product Safety & Liability, Risorse Umane, Pianificazione e Controllo, Product Marketing, Industrial Design, Direzione Post Vendita e Marketing. Per candidarsi è possibile cliccare QUI inviando il curriculum online tramite il form dedicato

– Nuove opportunità di lavoro in Domino’s Pizza a Milano. La catena americana di pizzerie è alla ricerca di 100 nuove risorse da inserire nei punti vendita principalmente del territorio milanese. Domino’s Pizza è alla ricerca di 50 Insider e 50 Driver, ossia addetti preparazione e vendita pizza e addetti consegne. Le risorse si occuperanno quindi della gestione della clientela, della preparazione degli ordini e della consegna a domicilio, il tutto a riporto diretto dello Store Manager. Le selezioni sono rivolte a persone con ottime doti relazionali, orientamento al cliente e alla vendita, flessibilità e spirito di squadra. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato, inizialmente part time, con possibilità di trasformazione in full time. Tutti gli interessati alle opportunità di lavoro in Domino’s Pizza nell’area milanese possono candidarsi inviando il proprio curriculum all’indirizzo risorseumane@dominositalia.it

– Bata, tra i più grandi rivenditori di scarpe al mondo, è alla ricerca di numerosi Addetti/e alle vendite da inserire nei propri punti vendita. Le selezioni per diversi negozi sono rivolte anche a persone appartenenti alle categorie protette L. 68/99. Le assunzioni avvengono principalmente con contratti a tempo determinato part-time o inserimenti in stage. Le selezioni in Bata prevedono, per i candidati ritenuti in linea con le figure ricercate, lo svolgimento di colloqui individuali e di gruppo. Tutti gli interessati alle opportunità di lavoro nei negozi Bata possono collegarsi QUI, consultare gli annunci di lavoro disponibili ed inviare il proprio curriculum per le figure di proprio interesse

– Nuovi posti di lavoro in Ferrovie dello Stato. La più importante società operante nel trasporto ferroviario italiano è alla ricerca di Capistazione in tutta Italia da assumere in una delle Direzioni Territoriali Produzione con contratto di apprendistato professionalizzante. Il ruolo prevede lo svolgimento delle seguenti attività: dirigenza movimento (regolazione della circolazione ferroviaria); sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all’andamento dei treni; applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio. Le nuove risorse saranno assunte da RFI S.p.A. e lavoreranno presso una delle seguenti Direzioni Territoriali Produzione: Ancona, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia o Verona. Gli interessati all’offerta di lavoro per Capistazione in tutta Italia possono inviare la propria candidatura QUI, il principale canale di reclutamento del Gruppo entro il 13 aprile

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici e sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali; abilità manuale, precisione e pazienza; versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche, ecc.); comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656-328/3274289

– Il Gruppo Casale, per ampliamento della rete vendita, ricerca personale da inserire nel proprio team. Requisiti indispensabili sono: ottime doti relazionali e comunicative, massimo orientamento all’obiettivo, dinamismo e flessibilità, ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office/Internet, residenza a Potenza o nei Comuni del Vallo di Diano. Se si pensa di avere i requisiti richiesti inviare il curriculum corredato da foto all’indirizzo comunicazione@gruppocasale.it

– Azienda leader del Vallo di Diano nel settore della distribuzione all’ingrosso ricerca addetti alle vendite/promoter. All’interno della struttura commerciale si cerca un/una Responsabile Relazione Clienti. La figura dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti (gestione del primo contatto telefonico, customer care) e del servizio ai clienti (assistenza alla clientela seguendo in prima persona la vendita dei prodotti, sia di presenza che telefonicamente). Tra i requisiti sono richiesti una buona capacità a lavorare in autonomia e in team, disponibilità ad ascoltare l’interlocutore e capacità di individuarne i bisogni, attenzione, precisione, puntualità, pazienza e solarità, buone capacità espressive ed organizzative, uso del PC e dei principali pacchetti informatici. Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza lavorativa in ruoli di front office, addetto vendite o telemarketing. Inviare curriculum all’indirizzo promotervallo@gmail.com

– P & A S.p.A ricerca un ingegnere con laurea in Ingegneria Elettrica o indirizzo similare da inserire nel proprio team. Il\La candidato\a dovrà essere in grado di progettare impianti tecnologici di varia natura. E’ richiesta la conoscenza di programmi software come Autocad,Excell, DIALux, PriMus, mathLab; mentre la competenza nell’uso dei linguaggi di programmazione, si integra in modo opzionale al profilo. La risorsa sarà dedicata alla progettazione di impianti tecnologici, in particolare per lavori di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico. La buona padronanza dei sistemi informatici, la conoscenza della certificazione E.S.Co. e la disponibilità a viaggi e/o trasferte di breve periodo (durata: da due o tre giorni a qualche settimana) saranno aspetti privilegiati. E’ richiesta una disponibilità immediata. Per candidarsi inviare il curriculum in pdf e in formato europeo all’indirizzo email recruiting@paspa.it, specificando nell’oggetto della candidatura INGEGNERE PER E.S.Co. e autorizzando espressamente il trattamento dei dati in conformità alla Dlgs n° 196/03 sulla privacy. Tutti i curricula che non rispetteranno gli standard richiesti non verranno considerati. L’Azienda offre l’opportunità di operare in un ambiente professionale di alto livello ed in continua crescita

– redazione –