Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– La compagnia area Ryanair ha comunicato le prossime date dei Cabin Crew Day 2018, le giornate dedicate alle selezioni di hostess e steward per le future assunzioni. Per essere ammessi alle giornate di recruiting del personale bisogna possedere alcuni requisiti: avere almeno 18 anni di età, essere alti almeno 1 metro e 57 cm (l’altezza deve essere proporzionata al peso), capacità visive normali anche con lenti a contatto, inglese fluente, buone capacità natatorie, buona forma fisica. La campagna di assunzioni, tra i vari appuntamenti, si terrà anche a Roma il 5 dicembre, a Bari e a Napoli il 6 dicembre. Per candidarsi ai Cabin Crew Day cliccare QUI

– Eurospin, famosa catena di negozi discount cerca personale in diverse regioni d’Italia da inserire nei vari reparti, ma anche negli uffici e nella sede centrale. Si cercano: Assistente di Filiale e Vice Assistente di filiale, Addetti alle vendite, Macellai e aiuto macellai, Salumieri – Gastronomi – Addetti reparto gastronomia. Per candidarsi ad una delle posizioni aperte cliccare QUI

– Il principale rivenditore di abbigliamento e calzature sportive Foot Locker ricerca addetti vendita in diverse città italiane nelle seguenti regioni: Piemonte, Marche, Puglia, Toscana, Campania, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Veneto, Umbria e Trentino Alto Adige. Si richiedono: esperienza nella vendita al dettaglio dagli 0 ai 3 anni, essere sicuri di sé in modo da coinvolgere il cliente, orientamento al risultato, svolgere il proprio lavoro senza necessità di supervisione, disponibilità a lavorare su turni, durante i week-end e festività. Coloro che sono interessati a lavorare in Foot Locker possono visionare le offerte di lavoro attive in Italia cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– E’ stato indetto un bando di concorso per la Polizia di Stato per l’assunzione di 30 atleti da assegnare ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro. Il bando, in particolar modo, è riservato agli sportivi riconosciuti di interesse nazionale dal CONI che saranno sottoposti a una selezione per titoli ed esami. Gli interessati al concorso possono presentare la domanda seguendo le indicazioni contenute del bando attraverso la procedura online messa a disposizione sul portale online della Polizia di Stato. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 10 dicembre

– L’Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 11 posti da Operatore Socio Sanitario (OSS) – Cat. B, livello economico BS. Per partecipare al concorso c’è tempo fino al 3 dicembre. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli e dei requisiti ed il superamento di due prove d’esame: una prova pratica e una prova orale. Le prove d’esame verteranno sugli argomenti indicati nel bando. La domanda di partecipazione al concorso OSS deve essere presentata, entro il 3 dicembre, mediante una delle seguenti modalità: spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera S.Maria – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 – Terni; direttamente a mano all’ufficio protocollo; inviata tramite casella personale PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata aospterni@postacert.umbria.it

VALLO DI DIANO

– La società sportiva Metasport – Centro Sportivo Merdionale di San Rufo ricerca personale per potenziare il proprio organico. In particolare un istruttore di nuoto con brevetto FIN (Federazione Italiana Nuoto) e un istruttore sala pesi con brevetto rilasciato da una scuola certificata. E’ preferita Laurea Scienze Motorie. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail amministrazione.metasport@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca 3 figure commerciali per ampliamento del personale. Nello specifico, i candidati dovranno avere un’età massima di 35 anni ed una formazione tecnico-informatica. E’ richiesta, inoltre, una buona propensione al contatto con il pubblico. Tra i principali requisiti è richiesta disponibilità a trasferte e partecipazione a fiere e corsi di settore. Gli interessati possono inviare il curriculum a segreteria@sidelsrl.it

– Azienda in forte espansione con sede nel Vallo di Diano ricerca grafico/a da inserire all’interno del proprio organico. Il contesto in cui si dovrà operare è giovane e dinamico, con la costante possibilità di relazionarsi anche ad altre figure professionali. Requisiti professionali richiesti: creatività e immaginazione, conoscenza dei principali software Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign), conoscenza della comunicazione social e immagine coordinata. Completano il profilo la conoscenza del web (WordPress), Problem solving, autonomia organizzativa, flessibilità e disponibilità. Saranno valutate positivamente esperienze maturate nell’ambito della comunicazione B2B e B2C. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi L.903/77. Inviare curriculum vitae dettagliato e consenso al trattamento dei dati personali a promotervallo@gmail.com

– Petracca Infissi srl, azienda leader nel settore dei serramenti a Padula Scalo, ricerca figure da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano diplomati come ragionieri e laureati in Economia che possano entrare a far parte dello staff aziendale. Il candidato dovrà avere un’età massima di 30 anni. Inviare il curriculum all’indirizzo petraccainfissi@tiscali.it. Per ricevere maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 334/71597544

– redazione –