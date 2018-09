Dopo la pausa estiva ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Welcome Italia, società toscana specializzata nell’offerta di servizi integrati di telecomunicazione e cloud computing per le pubbliche e medie imprese, ricerca nuove risorse da inserire nel proprio staff. E’ interessata ad incontrare persone motivate e desiderose di crescere professionalmente in un’azienda innovativa e dinamica, che offre un ambiente di lavoro creativo e stimolante dove tutti possono esprimere il proprio potenziale. Si cercano Account Manager, Junior Network Engineer, Junior User Experience Designer, Tecnico in Telecomunicazioni. Per consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e candidarsi cliccare QUI

– Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato, compie 25 anni. In occasione delle “Nozze d’argento” sono previste 600 assunzioni per la prossima edizione che si svolgerà dal 19 al 28 ottobre a Perugia. Si selezionano oltre 600 collaboratori per i ruoli di venditori, promoter, hostess, standisti o animatori, presso i numerosi punti vendita e aree di animazione firmati dalle più importanti aziende italiane e internazionali del cioccolato che saranno coinvolte in attività commerciali, promozionali, ludiche, di intrattenimento e di degustazione. I candidati devono aver compiuto i 18 anni ed aver conseguito il diploma, avere una spiccata propensione al contatto con il pubblico, capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona proprietà di linguaggio. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. Ogni candidato ritenuto idoneo per partecipare al colloquio di selezione, riceverà una mail di risposta, completa di tutti i dettagli tra cui data e orario della convocazione. La ricerca di personale è rivolta a candidati ambosessi, nel pieno rispetto della Legge 903/77. Per candidarsi cliccare QUI

– 150 assunzioni in arrivo in Lamborghini grazie al nuovo accordo con i sindacati e alla produzione del Suv Urus. La prestigiosa casa automobilistica effettuerà 150 assunzioni a tempo indeterminato entro aprile 2019 ed effettuerà un referendum tra i lavoratori relativo ad interessanti novità sulle condizioni di lavoro. Al momento si ricercano le seguenti figure: Preventive Quality Carbon Fiber, Procurement Project Leader, Industrial Engineer, Senior Buyer Safety & Driving Assistance Systems, Senior Buyer Special Painting & Bumpers, Senior Buyer Hybrid Electrification, Pre series logistic planner, Series Logistic Planner, VOC Analyst & Reporting, Preventive Quality Interior/exterior, Production Planner. Tutti gli interessati a lavorare in Lamborghini possono inviare il proprio curriculum direttamente alla casa automobilistica cliccando QUI

– NTT DATA, azienda giapponese che fornisce servizi e soluzioni IT a livello globale, cerca nuovi collaboratori e consulenti in tutta Italia. Ad oggi, le posizioni aperte in NTT DATA sono CIRCA 70. Le risorse possono però svolgere frequenti trasferte in tutta Italia e in altri Paesi esteri. Le offerte di lavoro sono rivolte sia a profili junior che senior, con lauree in materie tecnico-scientifiche (per lo più Laurea in Ingegneria dell’Automazione/Controlli, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Gestionale, Informatica, Telecomunicazioni, Scienze dell’Informazione, Sicurezza Informatica, Matematica, Fisica) e competenze specialistiche nei settori richiesti, in base al profilo. Per quanto riguarda i profili junior, ovvero neolaureati, il loro percorso in NTT DATA inizia con uno stage retribuito della durata di sei mesi. E’ anche possibile sviluppare la tesi di laurea in azienda. Per consultare tutte le posizioni aperte e inviare la propria candidatura cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Via al reclutamento di 2.225 giovani volontari da distribuire nei vari settori d’impiego della Marina Militare per la ferma prefissata di 1 anno (VFP1). Per partecipare al concorso bisogna avere un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 25 anni (non compiuti). Il titolo di studio richiesto è la licenza media, ad eccezione di coloro che si candidano per un posto nei CEMM sommergibilisti e Componente aeromobili, per i quali invece è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado valido per l’iscrizione all’Università. 1.225 posti sono stati assegnati al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) nei seguenti settori d’impiego: 1.005 navale; 120 anfibi; 40 incursori; 20 palombari; 20 sommergibilisti; 20 componente aeromobili. Altri 1.000 posti invece sono riservati al Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così distribuiti: 994 per le varie categorie, specialità, abilitazioni; 6 per il settore di impiego “Componente aeromobili”. Per consultare il bando integrale è possibile visitare il sito ufficiale della Marina Militare

– L’Ufficio europeo di selezione del personale – EPSO ha pubblicato un concorso generale, per titoli ed esami, al fine di costituire elenchi di riserva dai quali il Garante europeo della protezione dei dati potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari amministratori. Il numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva è pari a 30. Gli amministratori saranno chiamati a svolgere le seguenti funzioni: preparazione di relazioni, pareri, orientamenti, raccomandazioni, migliori pratiche e decisioni al fine di garantire l’interpretazione e l’applicazione dei regolamenti in vigore o attualmente in fase di revisione sulla protezione dei dati e di altre normative dell’Unione pertinenti; monitoraggio degli sviluppi politici e legislativi connessi alla protezione dei dati personali. Per partecipare alle selezioni, è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del giorno 11 settembre

VALLO DI DIANO

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca un ragazzo addetto alla vendita dei prodotti online – requisiti richiesti: amante dello sport e ottima conoscenza computer ed una commessa con esperienza nel settore abbigliamento. Età massima 29 anni. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla mail sportissimobloisi@tiscali.it oppure telefonare al numero 0975.74379

– Sidel, leader di settore nel ramo edilizia e operante in tutta Italia con sede a Buonabitacolo, ricerca e seleziona giovani diplomati e/o laureati in materie tecniche di età compresa tra 25 e 30 anni per allargamento della propria rete di vendita a cui affidare funzioni commerciali aziendali da svolgere in aree di vendita del Centro-Sud. Ai candidati selezionati sarà svolto un training formativo continuativo teorico e pratico per sviluppare competenze commerciali e tecniche nel settore di riferimento, con partecipazione a fiere e corsi di settore; possibilità di crescita professionale. Tra i principali requisiti, doti comunicative e disponibilità a trasferte; gradite esperienze lavorative precedenti anche in altri settori. Inviare la richiesta per il colloquio all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Ondanews apre le sue porte a tutti coloro del Vallo di Diano che vogliano avvicinarsi al mondo della comunicazione e dell’informazione. In seguito all’apertura di una nuova sede, si cercano giornalisti e aspiranti giornalisti. Tra i requisiti, i candidati ambosessi dovranno essere automuniti e avere un’ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Internet. Agli interessati sarà offerta la possibilità di corrispondere dai rispettivi territori oppure la possibilità di lavorare all’interno della redazione, attraverso un rapporto regolamentato da contratto di collaborazione, con il conseguente rilascio di regolari attestati di collaborazione giornalistica e della ritenuta d’acconto che permetteranno, al termine di un periodo pari a minimo 2 anni, la possibilità di produrre la domanda per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti della Campania, categoria pubblicisti. Sarà offerta a tutti i partecipanti anche la possibilità di frequentare, gratuitamente, corsi di formazione ai quali prenderanno parte giornalisti professionisti, inviati ed esponenti del panorama locale e nazionale della comunicazione. Per chi è interessato, è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail info@ondanews.it oppure amministrazione@ondanews.it

– La Casalmotor è alla ricerca di un addetto alle vendite per la sua filiale di Sapri. Requisiti fondamentali sono: ottime doti relazionali e comunicative; massimo orientamento all’obiettivo; dinamismo e flessibilità; ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office/Internet; residenza a Sapri o nei Comuni limitrofi. Gli interessati potranno inviare il loro curriculum corredato da foto all’indirizzo comunicazione@gruppocasale.it

