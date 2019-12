Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni in Facebook, concorsi nella Polizia di Stato

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Facebook, il colosso dei social network, offre interessanti opportunità di lavoro. Si ricercano varie figure per assunzioni in Italia e all’estero. Periodicamente seleziona personale per assunzioni in Italia, a Milano. Al momento è alla ricerca di diverse figure da assumere nei settori Sales & Marketing e Analytics. Si cerca Marketing science partner, direct response: la risorsa cercata ha maturato almeno 5 anni di esperienza in ambito DR/Performance Marketing e ha un background analitico/statistico, ha conseguito una laurea in Statistica, Economia, Scienze Comportamentali o Sociali, o ad indirizzo quantitativo o correlata, conosce a fondo il settore pubblicitario (soprattutto online) e metodi e tecnologie più comuni di misurazione, sa lavorare con set di dati di grandi dimensioni e utilizzare software statistici quali R, MATLAB, SPSS, SAS, STATA e hive e SQL. Si ricerano anche Head of industry, fashion: i candidati ideali hanno maturato pluriennale esperienza in ambito Marketing/Vendite e Management, preferibilmente anche nella consulenza, possiedono spiccate doti gestionali, analitiche e di pianificazione, conoscono il mondo della moda, hanno rapporti con i principali marketing decision makers di aziende attive nel settore, hanno eccellenti capacità di comunicazione e presentazione e conoscono la lingua inglese ad un ottimo livello. L’offerta per Client solutions manager è rivolta a candidati con diversi anni di esperienza con società di Marketing, Media e Consulenza, con team interfunzionali e nella gestione di progetti complessi e flussi di lavoro che devono saper lavorare bene in team ed avere buone capacità comunicative, relazionali e di presentazione, saper usare bene Excel, essere in grado di analizzare set di dati e fornire approfondimenti e avere un’ottima padronanza della lingua inglese. Lavorare in Facebook significa entrare a far parte di un’azienda in continua evoluzione, che investe molto nelle Risorse Umane. Si lavora in piccoli gruppi, per riuscire ad essere veloci, pertanto è essenziale possedere un ottimo spirito di collaborazione. Il Gruppo offre ai collaboratori un ambiente lavorativo positivo, aperto alla diversità, che possa far sviluppare loro il senso di appartenenza all’azienda. Garantisce concrete opportunità di carriera e crescita professionale e non mancano le possibilità di mobilità sia interna, grazie alla diversificazione dei ruoli impiegati in azienda, che geografica. La compagnia si impegna per favorire il benessere dei lavoratori, ai quali offre numerosi vantaggi. Questi variano in base alle sedi di riferimento, ma generalmente riguardano aree quali salute, famiglia, finanza, formazione. Ad esempio chi lavora in Europa può beneficiare di assicurazione e assistenza medica e di piani pensionistici. Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare nuovi talenti ed offre diversi percorsi di formazione e lavoro per i giovani. Questi ultimi possono rappresentare un canale di inserimento in azienda. Ad esempio per i neolaureati ci sono opportunità di job experience in ambito Ingegneria, Tech & Design e Business. Non mancano i percorsi di stage, tra cui il programma Facebook University, rivolto agli studenti universitari. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo e inviare il curriculum tramite l’apposito form online

– Per ampliamento organico, L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di una figura professionale come Receptionist Hotel. Il/La candidato/a si occuperà principalmente di accoglienza, assistenza e gestione della clientela individuale e di gruppo (Check-In / Check-Out), gestione organizzativa ed esecutiva del lavoro del settore Hotel e Banqueting, lavoro di Front-Office e Back-Office. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare su turni infra-settimanali e nei weekend, è gradita esperienza pregressa in ruolo analogo, ma anche Laurea in Lingue/Gestione del Turismo o Percorso di studi nel settore turistico, conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata e di un’altra lingua, capacità di lavoro in team e di gestione dello stress, buona conoscenza informatica (Office, Gestione Extranet OTA). Si prega di inviare curriculum personale a reception@arabafenicespa.com

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Sarno ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 10 assistenti di Polizia locale – vigili urbani. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e parziale Cat. C, posizione economica C1. La data di scadenza del bando è prevista per il 7 gennaio 2020. Qualora il numero delle domande dei candidati ammessi superi il numero di 50, sarà svolta una preselezione attraverso appositi test il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d’esame. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame una prova scritta, una teorico-pratica e una prova orale che verteranno sulle materie indicate nel bando. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro le ore 12:30 del 7 gennaio 2020, secondo una delle seguenti modalità: consegna diretta presso l’Ufficio ricerca protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a Comune di Sarno Piazza IV Novembre 84087 Sarno (SA); via mail da casella personale di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@pec.comunesarno.it

– La Polizia di Stato ha indetto un nuovo concorso pubblico per il conferimento di 120 posti di Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. I candidati dichiarati vincitori del concorso seguiranno un corso di formazione e un tirocinio operativo, prima di essere assegnati al ruolo. La selezione dei candidati avverrà per titoli ed esami. Nello specifico, il concorso si articola nelle seguenti fasi: prova preselettiva, accertamento dell’efficienza fisica, accertamenti psico-fisici, accertamento attitudinale, due prove scritte, valutazione dei titoli dei candidati, prova orale. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il giorno 2 gennaio 2020

– Il MIUR ha pubblicato un bando di selezione per 11.263 Addetti alle pulizie nelle scuole. Si tratta del personale che, un tempo, veniva chiamato bidello e che rientra nella categoria del personale ATA con il ruolo di collaboratore scolastico. Per questa figura parte la procedura per l’internalizzazione, che è così riservata ai dipendenti delle imprese addette ai servizi di pulizia nelle scuole. In Campania ci sono 2.536 posti disponibili. Per quanto riguarda la procedura selettiva, per titoli e servizio, questa viene espletata da ciascun Ufficio scolastico regionale a livello provinciale e il candidato può quindi presentare domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda stessa. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito saranno assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico. La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica. La scadenza per l’invio della domanda è fissata per le ore 14 del 31 dicembre

VALLO DI DIANO

– Petracca Infissi, nota azienda di Padula da anni dedita alla progettazione e produzione dell’arredamento su misura, dei dettagli d’interno e d’esterno, ricerca diverse figure da inserire in organico. Tra queste l’azienda cerca un geometra, un ragioniere o un laureato in Economia aziendale oppure Economia e commercio. E’ possibile inviare il curriculum all’indirizzo petraccadesign@libero.it. Per informazioni rivolgersi al numero 338/2552696

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco), cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

