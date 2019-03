Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuove opportunità di lavoro nei negozi Bialetti. La nota azienda della Moka Express offre numerosi posti di lavoro nei propri store sparsi dal Nord al Sud Italia, soprattutto per Addetti alle vendite e Store Manager. Tutti gli interessati a candidarsi alle offerte di lavoro negli store Bialetti possono inviare il proprio curriculum e consultare le posizioni aperte cliccando QUI

– Il Gruppo Alpitour cerca nuovo personale da inserire nelle strutture turistiche sia in Italia che all’estero, oltre che nei propri uffici. Si cercano: Capo Ricevimento Villaggi Italia / Estero, Executive Chef Sicilia e Africa, General Manager Italia / Estero, Restaurant manager per resort in Madagascar, Addetti ai servizi alberghieri. Inoltre Alpitour promuove un programma di formazione on the job sul mondo del turismo della durata minima di 6 mesi. Lo stage è rivolto a giovani motivati ad entrare nel mondo del turismo con orientamento al cliente, ottime capacità comunicative, flessibilità e capacità di adattamento. Per consultare le offerte e candidarsi cliccare QUI

– Bricofer, l’azienda italiana leader nel settore del fai da te, ricerca personale da inserire nei punti vendita su tutto il territorio nazionale e negli uffici della sede centrale. Si cercano: Responsabili Casse, Direttore di Punto Vendita, Addetti al Magazzino e Responsabile della Logistica. Per consultare le offerte e candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Aperto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 11 Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri. Di questi, 9 posti sono riservati ai cittadini italiani e i rimanenti 2 ai militari dell’Arma dei Carabinieri. Lo svolgimento del concorso prevede il superamento delle seguenti prove ed accertamenti: due prove scritte, valutazione dei titoli di merito, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici, accertamenti attitudinali, prova orale, prova facoltativa di lingua straniera. Il tutto potrà essere preceduto da un’eventuale prova di preselezione che si terrà a Roma presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line seguendo la procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. La scadenza è fissata per il giorno 11 marzo

VALLO DI DIANO

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca una figura maschile nel Vallo di Diano per ampliamento del personale. Nello specifico, i candidati dovranno avere una solida conoscenza dell’uso del computer. E’ richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– Azienda del Vallo di Diano ricerca laureati in Ingegneria civile o industriale (preferita) oppure in ambito meccanico e elettrico. Necessarie la disponibilità a viaggi e trasferte e la dimestichezza con la progettazione e la realizzazione di opere nel campo dei lavori stradali in genere. È richiesta la conoscenza, anche minima, delle procedure tecnico-amministrative del Codice degli appalti. Inoltre è richiesta l’ottima conoscenza degli strumenti informatici, CAD, Photoshop e fogli di calcolo. È premiata la conoscenza di software di settore, ma non obbligatoria. Si richiede una persona dinamica, predisposta all’apprendimento, versata alla multidisciplinarità e capace di lavorare in squadra. Inviare il curriculum all’indirizzo recruiting.iv19@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla contabilità per ampliamento del personale. Nello specifico, i candidati dovranno avere un’età massima di 30 anni ed essere in possesso di un diploma o laurea. È gradita conoscenza del programma passepartout. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda di Atena Lucana operante nel settore Food cerca collaboratori di vendita automuniti, anche prima occupazione, da inserire nel proprio organico. I candidati devono avere massimo 40 anni di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica salluzzi.sas@tiscali.it

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

