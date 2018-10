Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– GEST Spa ha aperto le selezioni di personale in vista di nuove assunzioni a tempo determinato per Autisti e Manutentori. GEST Spa è una società con sede a Scandicci (FI), nata nel 2004 con lo scopo di gestire ed esercitare l’attività di trasporto tramviario dell’area fiorentina. Si cercano autisti di tramvia, operatori di manutenzione, operatori di manutenzione di materiale rotabile. Tutti gli interessati alle offerte di lavoro in GEST possono inviare la propria candidatura cliccando QUI

– Vimar, azienda che produce materiale elettronico, è alla ricerca di diverse figure tecniche e commerciali con varie esperienze e competenze. Sono al momento 14 le posizioni aperte in Vimar, tutte con scadenza di candidatura fissata al 31 ottobre: addetto reparto tranciatura, impiegato direzione ricerca e sviluppo meccanica, Product manager direzione marketing strategico di prodotto, venditore tecnico commerciale per Trento. Tutte le altre offerte si possono consultare cliccando QUI e candidandosi

– OBI, azienda leader nel settore del bricolage e del fai da te, è alla ricerca di personale con vari ruoli da inserire nei propri punti vendita. Ad oggi, sono 56 i negozi del marchio dislocati principalmente nel Nord e Centro Italia, e oltre 2400 i dipendenti. Si cercano diverse figure, tra cui Addetto rifornimento scaffali, Addetto Cassa part-Time 24 h, Addetto vendita taglio legno, Addetto vendita garden, Addetto box informazioni part-time 24 h. Negli uffici si cercano Stage HR – area selezione, formazione e sviluppo del personale di vendita, Responsabile amministrativo, Coordinatore degli interventi di manutenzione, Responsabile amministrativo di punto vendita. Tutte le offerte di lavoro OBI sono consultabili cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– Nuove assunzioni in corso presso EAV nella Regione Campania. L’Ente Autonomo Volturno, storica azienda che nel corso degli anni ha allargato il proprio campo di azione al settore dell’energia idroelettrica, alla progettazione e gestione di sistemi di trasporto pubblico, ha indetto nuovi concorsi pubblici rivolti sia a diplomati che laureati. EAV srl ha quindi dato il via a diverse procedure di selezione per la copertura di complessivi 350 posti, ovvero 320 diplomati e 30 laureati. Di seguito i profili ricercati nell’ambito del personale diplomato: 90 operatori di esercizio per la circolazione ferroviaria; 90 operatori di esercizio per la circolazione stradale; 140 operatori tecnici qualificati (meccanici, elettrotecnici, elettronici, manutentori). Per quanto riguarda i laureati invece: 20 specialisti tecnici (ingegneri e geologi); 5 specialisti amministrativi; 5 specialisti finanziari. Per conoscere i requisiti e tutti i dettagli di ciascun bando di selezione è possibile collegarsi al sito eavsrl.it da cui accedere ai singoli avvisi di reclutamento. Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 12:00 del prossimo 31 ottobre

VALLO DI DIANO

– Sidel, leader di settore nel ramo edilizia e operante in tutta Italia, con sede a Buonabitacolo, ricerca e seleziona giovani diplomati e/o laureati in materie tecniche di età compresa tra 25/30 anni. Ai candidati selezionati sarà svolto un training formativo continuativo teorico e pratico per sviluppare competenze commerciali e tecniche nel settore di riferimento, con partecipazione a fiere e corsi di settore; possibilità di crescita professionale. Tra i principali requisiti, doti comunicative e disponibilità a trasferte. Inviare la richiesta per il colloquio a segreteria@sidelsrl.it

– Addesso Living, azienda attiva nel commercio di materiali per l’edilizia, ceramiche e arredo bagno, con sedi operative in Polla e Salerno, cerca Addetto amministrativo/contabile, laureato in economia aziendale o diplomato in ragioneria, da inserire nell’ufficio amministrativo di Polla. E’ richiesta precedente minima esperienza nella registrazione fatture, gestione clienti e fornitori, capacità di analisi dati di contabilità e di assestamento e rettifica nella chiusura dei bilanci. Per candidarsi, inviare il curriculum all’indirizzo mail info@addessoliving.it

– Avviata e rinomata attività di bar e pasticceria nel Vallo di Diano cerca una barista da inserire nel proprio staff. La candidata ideale deve avere una precedente esperienza nel settore e un’età massima di 35 anni. Per maggiori informazioni e per prendere un appuntamento per il colloquio è possibile rivolgersi al numero 347/6671751

– Il Gruppo Casale è alla ricerca di personale tecnico qualificato, nello specifico si seleziona un meccanico (o meccatronico) con esperienza pregressa nel settore automotive, con capacità di utilizzo attrezzature e strumenti diagnostici di ultima generazione. Richiesta massima serietà. Per candidarsi inoltrare il proprio curriculum all’indirizzo comunicazione@gruppocasale.it oppure contattare il numero 0975/21466

