AMBITO NAZIONALE

– L’Aeroporto di Roma Fiumicino è alla ricerca di dieci Addetti ai tornelli. Ai candidati non si richiede una pregressa esperienza ma una buona predisposizione al contatto con il pubblico e disponibilità immediata. Il lavoro si svolgerà, su turni, dal lunedì alla domenica anche nei festivi. Si offre contratto di lavoro in somministrazione. Gli interessati possono candidarsi online cliccando QUI

– L‘Anas, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, ha aperto le selezioni di personale in vista di assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato di Operatori Specializzati, Cantonieri e Capo Cantonieri. La fase di raccolta delle candidature è aperta fino al 31 gennaio. Al momento Anas ha aperto le selezioni per la copertura di 303 posti di lavoro per figure a vari livelli di carriera, quindi sia per giovani senza esperienza che con pregressa esperienza nella mansione di riferimento. A seconda dei profili, le assunzioni riguardano diverse sedi Anas presenti in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Puglia. I candidati devono inviare candidatura per una sola sede territoriale di proprio interesse, in caso di assenza di indicazione la società opterà per quella più vicina alla città di residenza del candidato. Per candidarsi è possibile cliccare QUI

– Nuovi posti di lavoro presso il Consiglio Regionale della Lombardia. L’ente ha infatti indetto un importante concorso pubblico per l’assunzione, tramite contratto di formazione e lavoro, di 6 risorse nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D. posizione economica D1 a tempo determinato per la durata di 24 mesi, come previsto dal contratto di formazione e lavoro. Il concorso prevede per tutti i candidati la valutazione dei titoli e lo svolgimento di tre prove d’esame: una prima prova scritta a contenuto teorico relativa alle materie del programma d’esame, sottoforma di tema o di questionario a risposta sintetica o predeterminata, anche con quesiti di carattere attitudinale; una seconda prova scritta volta ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare conoscenze teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti attinenti all’attività del profilo professionale; un colloquio di approfondimento delle materie d’esame previste dal bando. I candidati interessati al concorso devono inviare le domande di partecipazione, redatte mediante il modulo allegato al bando, entro il 29 gennaio, indirizzate al Consiglio regionale della Lombardia – Ufficio Organizzazione e Personale – via F. Filzi, 22 – 20124 Milano. Le domande possono essere presentate tramite: raccomandata a/r indicante la dicitura “Concorso pubblico CFL – profilo D1.A”; posta elettronica certificata all’ indirizzo protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it; consegna a mano al Protocollo del Consiglio regionale della Lombardia – via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

– TECNOCASA – Affiliato in zona Parioli, Prati, Gregorio VII, San Pietro, Centro Storico, Flaminio, Fleming, Nomentana e Tiburtina ricerca a Roma giovani ambosessi, preferibilmente dai 20 ai 30 anni, da avviare alla professione di Agente Immobiliare con l’obiettivo di crescita professionale ed apertura nuovi uffici. Si richiedono diploma di maturità, non necessaria esperienza nel settore. mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Si offre formazione presso la scuola Tecnocasa e in agenzia, affiancamento costante, fisso mensile e provvigioni. Inviare il curriculum a info@selezionetecnocasa.it – informazioni allo 06.4182037/8

BANDI E CONCORSI

– Pubblicato il nuovo maxi bando di concorso di reclutamento VFP1 per 8000 posti nell’Esercito Italiano. Si tratta quindi dell’atteso bando per volontari in ferma prefissata, disponibile per tutti coloro che invieranno le domande di ammissione entro il 24 gennaio. Il nuovo bando indetto dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prevede la selezione di 8000 volontari in ferma prefissata di un anno, tramite un reclutamento effettuato in quattro blocchi. Il concorso 2018 prevede per tutti i candidati la valutazione di titoli di merito, lo svolgimento di prove di efficienza fisica, l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale. I candidati interessati devono inviare le domande di partecipazione al concorso entro il 24 gennaio utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica raggiungibile dal portale del Ministero della Difesa

VALLO DI DIANO

– Per ampliamento della Rete Commerciale, l’azienda Cosilinauto è alla ricerca di profili che abbiano esperienza di vendita nel campo dei servizi digital e competenze nel settore web, digital e social riguardante il mondo delle auto. Il candidato deve presentare comprovate competenze digitali e di web marketing (siti web, SEM, SEO, display, social), ottima conoscenza del mondo Internet (motori di ricerca, community, social network,LEAD), consolidata esperienza nella vendita digitali, gestione di portafoglio CRM, conoscenza caratteristiche auto per la vendita online, capacità fotografiche, dimestichezza nell’utilizzo del tablet e di Internet. Inviare il proprio curriculum all’inidirizzo web@cosilinauto.it

– P&A S.p.A. ricerca un ingegnere con una conoscenza alta di Excel e Autocad da inserire nel proprio team per l’Area E.S.Co. Il candidato\a dovrà avere una conoscenza professionale di AUTOCAD e del pacchetto Office, in particolare di Excel. E’ richiesta una disponibilità immediata e una forte predisposizione all’uso degli strumenti tecnologici. La nuova risorsa sarà da supporto all’ufficio di progettazione impianti e amministratore delle piattaforme dedicate alla gestione e alla manutenzione della pubblica illuminazione. Si interfaccerà con tecnici manutentori e con il personale comunale per la governance dei nuovi impianti realizzati. Per candidarsi inviare il curriculum in pdf e in formato europeo all’indirizzo email recruiting@paspa.it, specificando nell’oggetto il profilo per cui si invia la candidatura e autorizzando espressamente il trattamento dei dati in conformità alla Dlgs n° 196/03 sulla privacy. Tutti i curricula che non rispetteranno gli standard richiesti non verranno considerati

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. E’ preferibilmente richiesta la patente di guida tipo C. Inviare curriculum a salluzzi.sas@tiscali.it oppure chiamare dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 al numero 0975/511454

