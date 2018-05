Nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Il pastry chef Roberto Rinaldini punta a conquistare l’Italia e l’Europa con l’alta pasticceria italiana. E’ infatti partito il progetto di crescita che porterà la società del noto chef ad aprire nuove pasticcerie nelle principali città italiane da qui al 2022, ma anche nelle principali capitali europee. Si prevedono circa 250 assunzioni. Il piano di sviluppo si concentrerà per il 2018 sull’Italia. Agli attuali store e corner di Rimini, Firenze, Roma, Milano e Pesaro, si aggiungeranno preso il nuovo flagship store di Milano, due punti vendita a Roma, uno a Rimini e uno presso un mall del lusso, non ancora reso pubblico. Nel 2019 invece l’azienda intende varcare i confini nazionali e sbarcare a Parigi, Londra, Mosca e alcune altre capitali europee. Dal punto di vista occupazionale Rinaldini prevede di effettuare 250 assunzioni nei prossimi anni, con le selezioni che sono già iniziate da tempo, sia per il nuovo centro di produzione di Rimini che per la conduzione dei nuovi store diretti e per gli area manager. Tutti gli interessati alle future opportunità di lavoro nelle pasticcerie Rinaldini e nel centro produttivo di Rimini possono prendere contatto con l’azienda tramite i riferimenti indicati QUI

– Starbucks seleziona personale in vista dell’apertura di Milano del prossimo autunno. Il grande locale milanese di Piazza Cordusio aprirà i battenti dopo l’estate e darà lavoro a centinaia di persone, in quello che sarà il più grande Starbucks in Europa. L’azienda ha quindi dato il via alla fase di reclutamento del personale per ben 300 risorse. Sono aperte le candidature per chi desidera lavorare in Starbucks come barista, bartender e altre figure di responsabilità. Tutte le persone interessate possono inviare il proprio curriculum per le posizioni di proprio interesse cliccando QUI

– Più di 1000 assunzioni in Leonardo grazie al recente accordo con i sindacati. Il noto gruppo industriale ha sottoscritto con le segreterie nazionali di Fiom, Fim, Uilm, il Protocollo di intenti che in base alla Legge Fornero darà il via a 1.100 prepensionamenti che verranno compensati da altrettante nuove assunzioni. Leonardo è un’azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, con azionista maggioritario il Ministero dell’economia e delle finanze italiano con una quota di circa il 30%. Leonardo è stata strutturata in 7 Divisioni operative: Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Sistemi Avionici e Spaziali, Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale, Sistemi di Difesa, Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni, ed è quotata alla Borsa di Milano. Dalla sezione “Lavora con noi” del portale ufficiale è possibile inviare il proprio curriculum vitae in risposta a posizioni aperte e come candidatura spontanea

– 200 posti di lavoro stagionali in arrivo nel gruppo TXT Group, leader nel settore Educational. L’azienda che distribuisce da oltre 20 anni testi scolastici e di editoria, ha annunciato l’apertura delle candidature per l’assunzione di 200 lavoratori stagionali in diverse mansioni. Si cercano Addetti help desk, operai generici, autisti, magazzinieri, sviluppatore c#. Tutti gli interessati a lavorare ad Occhiobello in TXT Group possono inviare il proprio curriculum all’azienda cliccando QUI e compilando l’apposito test attitudinale che verrà proposto a tutti i candidati

BANDI E CONCORSI

– E’ stato pubblicato il nuovo maxi concorso pubblico per l’assunzione di 967 funzionari Inps. Il bando mette a disposizione quasi mille posti di lavoro nel profilo di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 28 maggio utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica disponibile sul sito internet dell’ente. Tutti i candidati dovranno affrontare le seguenti prove di selezione: eventuale prova preselettiva indetta in caso di numero di domande di partecipazione superiore a 10.000 e consistente in quesiti a risposta multipla di tipo psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale; prima prova scritta con quesiti a risposta multipla (bilancio e contabilità pubblica; pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale); seconda prova scritta con una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto civile; elementi di diritto penale; valutazione dei titoli; prova orale sulle materie delle prove scritte, nonchè inglese e informatica.

VALLO DI DIANO

– L’azienda “Tostini Caffè” cerca figure maschili, di età compresa tra i 20 ai 35 anni, per attività di commercializzazione. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al seguenti numero telefonico: 0975/395134

– Il Gruppo Casale, per ampliamento della rete vendita, ricerca personale da inserire nel proprio team. Requisiti indispensabili sono: ottime doti relazionali e comunicative, massimo orientamento all’obiettivo, dinamismo e flessibilità, ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office/Internet, residenza a Potenza o nei Comuni del Vallo di Diano. Se si pensa di avere i requisiti richiesti inviare il curriculum corredato da foto all’indirizzo comunicazione@gruppocasale.it

– P & A S.p.A ricerca un ingegnere con laurea in Ingegneria Elettrica o indirizzo similare da inserire nel proprio team. Il\La candidato\a dovrà essere in grado di progettare impianti tecnologici di varia natura. E’ richiesta la conoscenza di programmi software come Autocad, Excell, DIALux, PriMus, mathLab; mentre la competenza nell’uso dei linguaggi di programmazione, si integra in modo opzionale al profilo. La risorsa sarà dedicata alla progettazione di impianti tecnologici, in particolare per lavori di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico. La buona padronanza dei sistemi informatici, la conoscenza della certificazione E.S.Co. e la disponibilità a viaggi e/o trasferte di breve periodo (durata: da due o tre giorni a qualche settimana) saranno aspetti privilegiati. E’ richiesta una disponibilità immediata. Per candidarsi inviare il curriculum in pdf e in formato europeo all’indirizzo email recruiting@paspa.it, specificando nell’oggetto della candidatura INGEGNERE PER E.S.Co. e autorizzando espressamente il trattamento dei dati in conformità alla Dlgs n° 196/03 sulla privacy. Tutti i curricula che non rispetteranno gli standard richiesti non verranno considerati. L’Azienda offre l’opportunità di operare in un ambiente professionale di alto livello ed in continua crescita

– redazione –