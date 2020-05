Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorso per 10 Atleti Carabinieri

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Autostrade per l’Italia ha aperto le selezioni per vari profili da assumere in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio e Puglia. Le assunzioni vengono effettuate nelle seguenti aree aziendali: Infrastrutture; Operations; IT; Staff; Comunicazione e Marketing; Finanza. Gli interessati alle future assunzioni Autostrade per l’Italia e alle offerte di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle carriere del Gruppo Atlantia

– Nuova offerta di lavoro con Trenord per 20 Addetti Vendita, Assistenza e Biglietteria. La nota società che gestisce i servizi di trasporto ferroviario in Lombardia seleziona personale per assunzioni nei punti vendita. Le candidature saranno raccolte fino al 27 maggio. Gli Operatori di vendita, assistenza clienti, biglietteria si occuperanno di assistere la clientela, dando informazioni e provvedendo a risolvere celermente eventuali problemi. Saranno anche di supporto alla rete di vendita, vendendo direttamente i biglietti e supportando la clientela per l’accesso e fruizione dei diversi canali di vendita. Svolgeranno inoltre attività di back office. I candidati ideali sono diplomati e possiedono una buona conoscenza della lingua inglese, corrispondente almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Sono disposti alla mobilità e ad effettuare turni, anche nei giorni festivi. Sanno usare bene i principali strumenti informatici e possiedono capacità di gestione dello stress, orientamento al cliente, ottime doti relazionali e attitudine al lavoro in team. Le risorse selezionate lavoreranno su turnazioni, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria 5.30-23.00. La selezione prevede una prima fase, che sarà condotta dall’Agenzia per il Lavoro Manpower, composta da uno o più colloqui individuali e di gruppo, un questionario scritto e un test di lingua inglese. Coloro che supereranno positivamente questa fase potranno accedere alla selezione finale, curata direttamente da Trenord. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il curriculum tramite l’apposito form

BANDI E CONCORSI

– Concorso Atleti Carabinieri, nuova opportunità lavorativa nelle Forze Armate. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per il reclutamento di 10 Atleti per il Centro Sportivo dell’Arma. Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 4 giugno. Il concorso è volto al reclutamento di 10 carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti di Interesse Nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, ripartiti nelle seguenti discipline/specialità: Federazione Italiana Sport Invernali (1 posto sci alpino maschile specialità slalom gigante e slalom speciale; 2 posti sci alpino femminile tutte le specialità; 1 posto sci di fondo femminile; 1 posto sci di fondo maschile specialità sprint; 1 posto biathlon maschile specialità sprint; 1 posto sci alpinismo maschile (F.I.S.I.); Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (1 posto short track maschile specialità 1000 mt. e 1500 mt.); Federazione Italiana di Atletica Leggera (1 posto per atleta di sesso femminile specialità prove multiple). La procedura di selezione del bando prevede tre fasi: accertamenti psico-fisici, accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali che consisteranno nello svolgimento di una serie di prove (uno o più test e/o questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all’assunzione delle discendenti responsabilità. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e presentata entro il 4 giugno

– L’Università degli Studi di Milano ha indetto due concorsi per nuove assunzioni a tempo indeterminato. I concorsi scadono il 28 maggio. L’Università ha indetto due concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato dei seguenti profili professionali: n.10 Addetti all’accoglienza e alle postazioni info-point da assegnare alla Direzione servizi patrimoniali, immobiliari ed assicurativi Settore servizi logistici per la didattica, di cui 5 posti per le esigenze dell’area Milano centro e 5 posti per le esigenze dell’area Milano città studi- Cat. C1; n.1 Risorsa per l’Area Amministrativa-Gestionale da assegnare alla Direzione didattica e formazione Settore formazione di terzo livello e relazioni internazionali Ufficio mobilità internazionale e per la promozione internazionale Cat. D1. Solo per gli Addetti all’accoglienza, qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione. Le procedure selettive si espleteranno mediante la valutazione dei titoli e il superamento di prove d’esame scritte ed orali. Per partecipare ai concorsi è necessario presentare le domande esclusivamente per via telematica entro il 28 maggio dalla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato all’indirizzo unimi@postecert.it

VALLO DI DIANO

– Selezioniamo per azienda con sede nel Vallo di Diano una persona in qualità di “Customer care”, il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti: comprovata esperienza nel ruolo richiesto, capacità di coinvolgimento e di ascolto attivo, residenza nel Vallo di Diano, ottime capacità organizzative, velocità nelle esecuzioni, capacità comunicative e relazionali, capacità di coordinarsi con funzioni e reparti diverse, competenze informatiche base, ottima capacità di comunicazione orale e scritta, capacità di gestire situazioni stressanti e flessibilità nel gestire più task contemporaneamente, predisposizione al lavoro di gruppo. Completano il profilo un forte orientamento al risultato ed al problem solving, nonché una accurata attenzione alle esigenze del cliente, una personalità dinamica e proattiva con ottime capacità relazionali. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail selezionepersonalevallo@gmail.com . La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico. OPERAIO QUALIFICATO Requisiti richiesti: patente C; disponibilità ad effettuare frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale; escavatorista; età massima 40 anni. INGEGNERE con esperienza, possibilmente, in gestione e direzione “CANTIERI STRADALI”. Requisiti richiesti: massima disponibilità ad effettuare trasferte; età max 40 anni; conoscenza utilizzo software Primus, Autocad, Team System CPM; altamente motivato e disposto ad affrontare nuove sfide. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae a recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

