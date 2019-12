Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorso nel Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Emirates Airlines, nota compagnia aerea, ha pubblicato il calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day 2019. Sono state fissate le prossime selezioni in Italia per lavorare sugli aerei del Gruppo. I Cabin Crew Open Day Emirates Airlines sono giornate dedicate al reclutamento, che fanno tappa presso varie città in tutto il mondo, anche in Italia. Durante questi eventi i responsabili delle Risorse Umane della società presentano l’azienda e incontrano i candidati per valutarli. Le opportunità Emirates Airlines per Assistenti di Volo sono rivolte a candidati in possesso dei seguenti requisiti: almeno 21 anni di età; portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili; altezza non inferiore a 160 cm; diploma di scuola superiore; fluente conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); idoneità fisica; assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme; flessibilità, adattabilità, atteggiamento positivo e amichevole, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove e di culture diverse. Ecco il calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day in programma: Sicilia, Catania – 10 dicembre, a partire dalle ore 9.00, presso Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center, Via Antonello da Messina n. 45; Lombardia, Milano – 16 dicembre, a partire dalle ore 9.00, presso Sheraton Milan Malpensa, Malpensa Terminal n. 1 (Ferno). I candidati dovranno presentarsi il giorno dell’evento muniti del curriculum vitae aggiornato e di una foto. Gli interessati alle future assunzioni e a partecipare alle selezioni per Assistenti di Volo in Italia possono candidarsi attraverso la pagina dedicata

– Da Hawk Eye arrivano nuove opportunità di lavoro per Operatori negli stadi di calcio. La nota società, proprietaria del sistema di moviola utilizzato in ambito sportivo, cerca Football Systems Operator da assumere in Italia. Le figure selezionate lavoreranno durante le partite calcistiche di Serie A e si occuperanno di installare e gestire gli apparecchi relativi a questa tecnologia. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati in possesso di una patente di guida valida e di un’ottima conoscenza della lingua inglese. Idealmente devono essere appassionati di sport e dell’analisi sportiva e dotati di eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi. Devono essere in grado di lavorare in un ambiente di trasmissione live ad alta pressione e di gestire il tempo, oltre che di relazionarsi con i clienti e ospiti in maniera professionale. E’ gradito, ma non indispensabile, il possesso di esperienza con tecnologia VT/replay o nella produzione live di eventi/tecnica. Le selezioni sono attive in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Piemonte. I candidati selezionati, infatti, potranno lavorare negli stadi di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Torino. La raccolta delle candidature per le offerte di lavoro Hawk-Eye viene effettuata attraverso l’area riservata alle carriere del Gruppo

– In arrivo ben 400 assunzioni entro fine anno in Ferrovie dello Stato. Il Gruppo ha annunciato che da qui al 31 dicembre assumerà nuovo personale in Trenitalia, sia nel personale di bordo che in quello di terra. I nuovi inserimenti riguarderanno giovani. Il programma assunzionale della società rientra nel Piano Industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato 2019-2023. I posti di lavoro Ferrovie dello Stato da coprire riguardano i seguenti profili: personale di bordo dei treni; addetti alla manutenzione; agenti di vendita; addetti all’assistenza. Gli interessati devono attendere l’apertura delle nuove selezioni di personale. E’ possibile candidarsi online visitando la pagina dedicata

BANDI E CONCORSI

– E’ stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2019. Possono partecipare i cittadini italiani i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda: siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato, il predetto limite anagrafico massimo è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, che non deve superare, in ogni caso, i tre anni. Il concorso costituisce una valida opportunità di inserimento, nello scenario lavorativo, per i giovani che nutrono una spiccata passione per la montagna e che sono desiderosi di lavorare al fianco di persone competenti, con mezzi tecnologicamente avanzati, per prestare aiuto a persone in difficoltà. La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12.00 del 23 dicembre, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata, dopo aver effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione. I vincitori saranno avviati ad un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo (TN), la più antica scuola militare alpina del mondo, dove avranno la possibilità di prepararsi adeguatamente da un punto di vista tecnico-professionale, ampliando la propria sfera di conoscenze, tramite l’apprendimento di tecniche, regole e procedure che si riveleranno utili per il successivo impiego, quali finanzieri neo-specializzati “S.A.G.F.”, presso una delle 27 Stazioni dislocate sull’intero arco alpino, sul Gran Sasso, in Aspromonte, sull’Etna e in Sardegna. Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si pone l’obiettivo di assolvere prioritariamente alle attività di salvaguardia della vita umana e di pronto intervento operativo, in zone di media ed alta montagna, caratterizzate da terreni innevati, ripidi, rocciosi o ghiacciati, e di concorrere, attraverso una diuturna azione di controllo del territorio – svolta anche per eventuali fini di difesa politico militare delle frontiere – all’espletamento dei compiti di polizia economico-finanziaria demandati al Corpo. Rientrano tra gli incarichi del personale impiegato nel Soccorso Alpino anche quelle attività finalizzate ad interventi di soccorso in contesti emergenziali derivanti da calamità naturali. In occasione degli eventi sismici e di maltempo che hanno colpito negli ultimi anni il nostro Paese, decisive sono risultate, difatti, la prontezza d’intervento del S.A.G.F. e la capacità di far pervenire in loco uomini e mezzi, in tempi assolutamente ristretti. Sul sito internet www.gdf.gov.it – area “Concorsi” è possibile prendere visione del bando ed acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sulla procedura reclutativa e sul Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda in forte espansione con sede nel Vallo di Diano ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico. A tale figura si richiede dinamismo, attitudine al problem solving, buona dialettica, ottima proprietà di scrittura e voglia di portare il proprio contributo in un team già esistente. Si richiede inoltre un buon livello di utilizzo e conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office, nello specifico Excell e Powerpoint; conoscenza base di programmi per foto ritocco ed impaginazione locandine; ottima padronanza nell’utilizzo dei social media più comuni; predisposizione all’utilizzo di piattaforme web. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata), ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

