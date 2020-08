Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Bandi del Servizio Civile e nell’Esercito

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Wycon Cosmetics, nota azienda del settore cosmetico, ha offerte di lavoro nei punti vendita e in sede. Previsti assunzioni e stage per Addetti Vendita e altre figure. Si ricercano vari profili per la copertura di posti di lavoro nei negozi del brand situati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Veneto, Lazio, Lombardia e Campania, anche in vista di nuove aperture. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere del Gruppo e inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form online

BANDI E CONCORSI

– Aperto il bando Esercito Italiano 2020 per la copertura di 108 posti per Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e trasporto e materiali, del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato. Il bando per Ufficiali è rivolto a persone diplomate. I posti per Sottotenenti dell’Esercito a concorso sono 108, così articolati in base all’Arma/Corpo di inserimento: 57 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito; 16 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e materiali dell’Esercito; 5 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’esercito; 30 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’esercito. La domanda di partecipazione deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel bando, attraverso l’apposita procedura online, entro il 13 agosto

– E’ stato pubblicato il bando 2020 per la selezione di 276 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia. Il concorso è rivolto a giovani fino a 28 anni di età interessati a svolgere un periodo di volontariato retribuito. Le iniziative avranno durata di un anno. Per partecipare ai nuovi bandi Servizio Civile c’è tempo fino al 10 agosto. Il periodo di volontariato avrà una durata di 12 mesi. Il servizio avrà un orario di 25 ore settimanali e un monte ore annuo di 1.145 ore. I volontari ammessi percepiranno un assegno mensile dell’importo di 439,50 euro. Le domande di partecipazione devono essere presentate, attraverso l’apposita procedura online, seguendo le indicazioni dettagliatamente fornite nel bando, entro le ore 14.00 del 10 agosto, direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto. E’ possibile presentare una sola istanza per un unico progetto di Servizio Civile tra quelli inseriti nei bandi 2020

VALLO DI DIANO

– Per il tuo futuro professionale scegli la solidità di un grande gruppo industriale. Pracal srl, azienda con sede a Polla, ricerca personale per tutti i suoi reparti: produzione, amministrazione e commerciale. Non perdere l’opportunità di far parte di una squadra vincente. Invia ora la tua candidatura a pracal@pracal.com

– Imparato Service srl, con sede in località Sant’Antuono a Polla, cerca un meccanico da inserire in organico. Nello specifico la figura richiesta deve avere esperienza nel settore e buona volontà. Per informazioni è possibile contattare il numero 335/6640733 o inviare una mail all’indirizzo admin@imparatoservice.it

– La Petracca Design, nota azienda di Padula Scalo consolidata nel settore della produzione di serramenti e arredamento, ricerca un perito elettrotecnico o un diplomato con esperienza nel settore elettromeccanico da inserire in organico alla gestione di macchine a controllo numerico. Requisiti richiesti al candidato: avere familiarità con l’elettronica e l’informatica. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@petraccadesign.it

– Cercasi Collaboratrice per Studio Professionale Medico sito nel Vallo di Diano. Requisiti: persona spigliata e di buona cultura, interessata ad un rapporto lavorativo stabile e ben retribuito; impegno di 5 giorni settimanali full time; età massima 30 anni. Per contatti inviare curriculum vitae al signor Vincenzo Chirico all’indirizzo cercasicercasicollaboratrice@gmail.com

– Laboratorio di Analisi del Vallo di Diano ricerca infermieri da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare il curriculum alla mail offertalavorocentroanalisi@gmail.com

– Il Family, rinomata attività di ristorazione, cinema e bar con sede in località Sant’Antuono a Polla, ricerca un barista o un cameriere da inserire nel team di lavoro. Le persone interessate all’offerta di lavoro del Family possono contattare il numero 327/2129185

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista e di un meccanico da inserire in organico. Le figure ricercate devono vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– redazione –