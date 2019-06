Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuovi posti di lavoro in H&M, la famosa catena di abbigliamento svedese a prezzi low cost. L’azienda cerca Addetti vendita part time per i propri negozi in tutta Italia, ma ha anche posizioni aperte all’estero, negli uffici della sede centrale di Stoccolma, in Svezia. H&M in Italia ha numerose offerte di lavoro nei negozi come Sales Advisor con contratto a chiamata part-time. Questa figura ha il compito di accogliere la clientela all’interno dei negozi, assisterla offrendo un servizio eccellente. L’azienda offre un contratto a chiamata che prevede di lavorare, dal lunedì alla domenica, un numero variabile di ore sulla base delle necessità organizzative del negozio. H&M cerca inoltre Store Manager su tutto il territorio nazionale. L’offerta è rivolta a candidati con almeno 2/3 anni di esperienza nel ruolo e una laurea in Business. Per candidarsi cliccare QUI

– Le assunzioni di postini in Poste Italiane avvengono generalmente tre volte l’anno a scadenze periodiche in tutte le regioni d’Italia, mentre avvengono secondo necessità le assunzioni di impiegati per gli uffici postali, di consulenti finanziari Bancoposta e Poste Assicura, di operai nei centri smistamento corrispondenza. Le modalità delle selezioni per postini sono definite in due differenti fasi: la prima prevede la chiamata da parte delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane, di seguito i candidati riceveranno una mail, la quale verrà inviata dalla società Giunti OS all’indirizzo inserito durante la registrazione, contenente il link a cui il candidato dovrà collegarsi per effettuare il test previsto per la selezione. Superata la prima fase i candidati verranno chiamati a presentarsi per l’accertamento delle conoscenze relative al test svolto in precedenza e per una prova di guida durante la quale è previsto l’utilizzo di uno scooter 125 cc a pieno carico di posta. La prova di guida deve essere necessariamente superata per poter essere assunti. Poste Italiane seleziona anche consulenti finanziari da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi: sempre possibile inviare una autocandidatura, nell’ambito del Piano strategico “Deliver 2022” che prevede nuove assunzioni. Inviare la propria candidatura cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 9 risorse da impiegare nel ruolo di Assistente Amministrativo. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato in categoria C1. I partecipanti al concorso della ASL Avellino dovranno superare le seguenti prove d’esame: prova preselettiva (eventuale), prova scritta, prova pratica, prova orale. Per partecipare al concorso di assistente amministrativo è necessario presentare la domanda entro le ore 24.00 del 6 giugno

– Il Comune di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un Assistente Biblioteca – Cat C. Previsto stipendio tabellare pari a 20.344,07 euro annui lordi. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 10 giugno. Se perverrà un numero di domande superiore a 30, le prove concorsuali saranno precedute da una preselezione. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale. Le domande di ammissione al concorso per Assistente di Biblioteca dovranno essere indirizzate al Comune di Cernusco sul Naviglio Servizio Amministrazione del Personale Via Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), entro il 10 giugno tramite una delle seguenti modalità: presentata direttamente, in orario di apertura al pubblico del Protocollo Generale, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 nonché il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata personale PEC all’indirizzo comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

VALLO DI DIANO

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale ricerca una figura professionale come grafico e responsabile del settore produzione, disponibile ad eseguire anche lavori di assemblaggio prodotti. Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo Illustrator e Photoshop; ottima conoscenza di software di stampa (tipo Caldera, Onyx); buona conoscenza della lingua inglese; disponibile a lavorare in gruppo. Se interessati inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email recruiting.iv19@gmail.com

– La Cosilinauto srl, azienda leader nel settore automobilistico, nell’ambito del rafforzamento della propria Divisione Noleggio, ricerca su Sala Consilina venditori specializzati nel noleggio a lungo termine, settore automotive. La persona selezionata si occuperà della vendita di servizi di noleggio a lungo termine tramite attività di vendita in salone e vendita esterna presso le aziende su appuntamento. La Cosilinauto srl è in cerca di persone residenti a Sala Consilina o zone limitrofe, con le seguenti caratteristiche: dimestichezza nell’uso dei principali sistemi informatici; conoscenza delle regole di deducibilità dei costi dell’automobile e dei prodotti finanziari/servizi aggiuntivi da offrire ai clienti; conoscenza delle tecniche di vendita e sensibilità rispetto agli aspetti di customer satisfaction; spiccato orientamento alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, empatia, capacità di ascolto, buona presenza; possesso patente B. Completano il profilo orientamento al cliente e al risultato, capacità di negoziazione e di lavorare per obiettivi. Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza specifica come venditore di noleggio a lungo termine. Inviare curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando il riferimento “Venditore NLT” anche nell’oggetto del messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: selezione@cosilinauto.it

– L’azienda Garone Habitat di Polla, per il potenziamento della propria struttura, ricerca una Figura Tecnica e un Tecnico Commerciale. La Figura Tecnica si occuperà dello sviluppo delle distinte base, utilizzando software CAD e simili. Il profilo ideale è un/a candidato/a con il diploma di tecnico (anche laurea), preferibilmente con esperienza nella medesima posizione o in ruoli analoghi, acquisita nel settore serramenti o in settori affini (arredamento e studi tecnici). Ha un’ottima conoscenza degli applicativi Autocad e Office. Inoltre, dovrà avere una buona capacità di relazionarsi con i clienti e che con i reparti produttivi dell’azienda. Il candidato deve avere preferibilmente esperienza nel settore infissi e arredo interno, conoscenza degli strumenti informatici di base e di software CAD e simili. Il Tecnico Commerciale prescelto, invece, si occuperà, oltre che dell’assistenza e del mantenimento della clientela, della visita e dell’acquisizione di nuovi clienti. La risorsa sarà quindi in contatto costante con i clienti e, con una buona capacità di ascolto e presentazione tecnica dei prodotti, cercherà di siglare i contratti e ricevere nuovi ordini. Il candidato si occuperà anche della ricezione delle commesse, dell’inserimento degli ordini nel gestionale interno e sarà responsabile di tali commesse fino alla sua evasione totale. La figura dovrà avere una buona capacità di relazionarsi commercialmente, per i vari aspetti tecnico-produttivi, sia con i clienti che con i reparti tecnici dell’azienda per tutte le attività legate alla presentazione dei prodotti ed alla evasione degli ordini. Disponibilità a trasferte fuori sede per visite commerciali, rilievi presso i clienti e verifiche dell’andamento dei montaggi presso i cantieri. Il candidato deve preferibilmente avere esperienza in ambito commerciale e conoscenza degli strumenti informatici di base. Per entrambe le candidature inviare il curriculum vitae all’indirizzo email comunicazione@garonehabitat.com

– Nota azienda del settore alimentare con sede nel Vallo di Diano ricerca un impiegato per controllo qualità da inserire in organico full time. Il ruolo richiede di verificare gli standard di qualità dei prodotti e le procedure norme ISO, di curare i rapporti con l’ente certificatore e di effettuare verifiche ispettive interne. Sono richiesti laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Laurea Magistrale Chimico – Biologico – Ambientale, Master in indirizzo Chimico – Biologico – Ambientale, competenze in sicurezza, qualità e redazione del manuale procedure Qualità. Requisito preferenziale consiste nell’aver seguito un corso sul sistema qualità. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo c.v.foodjob@gmail.com

