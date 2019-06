Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Altran è leader globale in ambito Engineering e R&D services. Presente in Italia con diverse sedi, offre centinaia di opportunità di lavoro per studenti, neolaureati e professionisti che sono interessati soprattutto a lavorare in un ambiente internazionale, innovativo e altamente professionalizzante. Sono 6 le aree di attività di Altran nelle quali è possibile inserirsi: Consulting, Digital, Engineering, World Class Centers, Industrialized GlobalShore, Innovative product development. Le sedi Altran in Italia sono dislocate a Napoli, Bologna e Modena, Trieste, Roma, Genova, Milano, Ivrea, Orbassano e Torino, Firenze e Pisa, Padova. Per visionare tutte le offerte attive e candidarsi cliccare QUI

– Tiger, famosa catena di negozi danese che propone oggetti di design a prezzi contenuti, è alla ricerca di personale per i suoi negozi in Italia. Tiger Italia 1 ha un mandato territoriale per l’area geografica del Nord Italia (comprese Emilia Romagna e Toscana), Tiger Italia 2 per il Centro Italia, Tiger Italia 3 per il Sud Italia, compresa la Sardegna. Si cercano Addetti alle vendite e Store Manager. Per consultare tutte le ricerche e inviare il proprio curriculum cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Ferrara ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di tre Insegnanti comunali con funzioni di educatori integrazione scolastica disabili/educatori di sostegno – Cat. C1. I docenti saranno assegnati all’istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie. La domanda di partecipazione al concorso docenti dovrà essere inoltrata entro il 13 giugno al Comune di Ferrara Servizio Personale U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane Via del Podestà n. 2 44121 secondo le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; direttamente a mano dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00; tramite fax al n. 0532 1712062; per via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC personale.giuridico@cert.comune.fe.it. Per consultare il bando di concorso clicca QUI

– L’Ufficio europeo di selezione del personale – EPSO ha pubblicato un bando di concorso generale per l’assunzione di nuovi funzionari amministratori nel settore dell’Audit (grado AD 5 e AD 7). I posti disponibili sono 121 (84 per il grado AD 5 e 37 per il grado AD 7) e le risorse selezionate lavoreranno presso la Commissione europea a Bruxelles e la Corte dei Conti europea a Lussemburgo. Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del 12 giugno

VALLO DI DIANO

– Lo Studio Garone con sede a Sala Consilina seleziona per conto della propria clientela addetti contabili con maturata esperienza nel settore. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail michelegarone@virgilio.it o contattare il numero 335/8373553

– Azienda del Vallo di Diano in forte espansione ricerca figura professionale da inserire nel proprio contesto organizzativo. La figura dovrà corrispondere ai sottocitati requisiti: conoscenza approfondita del pacchetto Office, capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, ottima dialettica, conoscenza delle tecniche di base del marketing e della creatività, conoscenza anche base dei maggiori programmi di grafica, bella presenza, buona capacità nel gestire le collaborazioni interpersonali. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale ricerca una figura professionale come grafico e responsabile del settore produzione, disponibile ad eseguire anche lavori di assemblaggio prodotti. Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo Illustrator e Photoshop; ottima conoscenza di software di stampa (tipo Caldera, Onyx); buona conoscenza della lingua inglese; disponibile a lavorare in gruppo. Se interessati inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email recruiting.iv19@gmail.com

– La Cosilinauto srl, azienda leader nel settore automobilistico, nell’ambito del rafforzamento della propria Divisione Noleggio, ricerca su Sala Consilina venditori specializzati nel noleggio a lungo termine, settore automotive. La persona selezionata si occuperà della vendita di servizi di noleggio a lungo termine tramite attività di vendita in salone e vendita esterna presso le aziende su appuntamento. La Cosilinauto srl è in cerca di persone residenti a Sala Consilina o zone limitrofe, con le seguenti caratteristiche: dimestichezza nell’uso dei principali sistemi informatici; conoscenza delle regole di deducibilità dei costi dell’automobile e dei prodotti finanziari/servizi aggiuntivi da offrire ai clienti; conoscenza delle tecniche di vendita e sensibilità rispetto agli aspetti di customer satisfaction; spiccato orientamento alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, empatia, capacità di ascolto, buona presenza; possesso patente B. Completano il profilo orientamento al cliente e al risultato, capacità di negoziazione e di lavorare per obiettivi. Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienzaspecifica come venditore di noleggio a lungo termine. Inviare curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando il riferimento “Venditore NLT” anche nell’oggetto del messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: selezione@cosilinauto.it

– redazione –