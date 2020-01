Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni in Mc Donald’s, Primark e UniCredit

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Mc Donald’s, nota catena di fast food, offre nuove opportunità di lavoro nei ristoranti, anche per nuove aperture. Diverse le figure ricercate tra cui Addetti ristorazione veloce/crew. I candidati selezionati si occuperanno di accogliere il cliente accompagnandolo dalla fase dell’ordinazione al pagamento. Eseguiranno, inoltre, tutte le attività previste nelle postazioni Cucina, Cassa, McCafé, Cassa Automatica, Delivery e Magazzino.Per candidarsi a ricoprire questo ruolo è necessario essere diplomati e domiciliati presso la sede di riferimento. Inoltre, bisogna possedere ottime doti relazionali ed essere disponibili a lavorare su turni, durante il weekend e nei giorni festivi. Si cerca anche un Manager che dovrà avere la responsabilità dell’organizzazione dei turni, della qualità del servizio, dell’accoglienza e della soddisfazione della clientela. Si occupa della supervisione e del coordinamento di tutte le postazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene, segue e valuta le performance dei collaboratori, organizzandone la formazione. L’offerta di lavoro McDonald’s è rivolta a candidati con almeno 2 anni di esperienza in ruoli di responsabilità o nella gestione di team di lavoro, diplomati e auto/moto muniti, con buone capacità organizzative e doti di leadership. Richieste anche flessibilità oraria e disponibilità a lavorare il sabato e nei giorni festivi e a piccole trasferte per training. Oltre il 90% dei contratti di lavoro in Mc Donald’s sono a tempo indeterminato e le assunzioni vengono effettuate, generalmente, in linea con il C.C.N.L. del settore turismo. Il lavoro è organizzato su turni, che coprono anche gli orari notturni e i weekend, e una gran parte del personale lavora part time, per 18 o 24 ore a settimana. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata e registrando il curriculum nell’apposito form online

– Primark, azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento, accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi, seleziona personale per assunzioni nei negozi in Lombardia, Veneto, Lazio e Toscana. I candidati selezionati saranno inseriti con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato o in stage, con orario part time oppure a tempo pieno. Si ricercano Addetti vendite, Manager di store per nuove aperture, HR Manager/generalist per nuove aperture. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata e candidarsi inviando il curriculum tramite l’apposito form

– Sono aperte nuove offerte di lavoro in Unicredit, per assunzioni e stage in banca. Tra i profili maggiormente richiesti ci sono i Consulenti di agenzia per le sedi di Milano, Torino, Bologna, Modena, Verona, Roma, Napoli, Palermo. Per UniCredit Direct, l’agenzia virtuale del Gruppo Unicredit, si ricercano giovani da assumere in apprendistato. I candidati ideali sono laureati in discipline economiche, matematiche o giuridiche o in Scienze Politiche o della Comunicazione, hanno un’età non superiore a 29 anni e conoscono bene il pacchetto Office e la lingua inglese, possiedono una spiccata propensione commerciale e la predisposizione a lavorare in team e sono disponibili alla mobilità territoriale. Gli interessati alle future assunzioni Unicredit e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata

BANDI E CONCORSI

– L’Agenzia industrie difesa cerca 83 nuove risorse. L’ente ha indetto un bando di concorso per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di 10 posti con qualifica di funzionario area terza, fascia economica F1, e 73 posti con qualifica di assistente area seconda, fascia economica F2, presso la direzione generale dell’Agenzia industrie difesa e le unità produttive periferiche. Le prove selettive sono diverse in base al profilo messo a concorso. Per la qualifica di Funzionario Area Terza consistono in due prove scritte di cui la prima consistente in una serie di quesiti a risposta aperta e la seconda teorico-pratica. Entrambe le prove scritte avranno ad oggetto le materie d’esame e le conoscenze indicate per ciascun profilo; per la qualifica di Assistente Area Seconda consistono invece in una prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame e le conoscenze indicate per ciascun profilo e una prova orale sulle materie d’esame e le conoscenze indicate per ciascun profilo sarà invece comune a tutti. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e presentata per via telematica entro le ore 12.00 del 27 gennaio. E’ possibile inviare domanda di partecipazione soltanto per uno dei profili messi a concorso e per una sola sede

VALLO DI DIANO

– Il Caseificio Lupo, nota azienda di Caggiano, ricerca un operaio addetto alla produzione. Per candidarsi chiamare al numero 0975/393189, dalle ore 8.30 alle 12.00

– Per ampliamento organico, L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di una figura professionale come Receptionist Hotel. Il/La candidato/a si occuperà principalmente di accoglienza, assistenza e gestione della clientela individuale e di gruppo (Check-In / Check-Out), gestione organizzativa ed esecutiva del lavoro del settore Hotel e Banqueting, lavoro di Front-Office e Back-Office. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare su turni infra-settimanali e nei weekend, è gradita esperienza pregressa in ruolo analogo, ma anche Laurea in Lingue/Gestione del Turismo o Percorso di studi nel settore turistico, conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata e di un’altra lingua, capacità di lavoro in team e di gestione dello stress, buona conoscenza informatica (Office, Gestione Extranet OTA). Si prega di inviare curriculum personale a reception@arabafenicespa.com

– Petracca Infissi, nota azienda di Padula da anni dedita alla progettazione e produzione dell’arredamento su misura, dei dettagli d’interno e d’esterno, ricerca diverse figure da inserire in organico. Tra queste l’azienda cerca un geometra, un ragioniere o un laureato in Economia aziendale oppure Economia e commercio. E’ possibile inviare il curriculum all’indirizzo petraccadesign@libero.it. Per informazioni rivolgersi al numero 338/2552696

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco), cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– redazione –