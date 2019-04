Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Decathlon, la nota azienda francese leader in Europa nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti e tecnologie sportive, ricerca personale per i suoi negozi in tutta Italia, ma anche per i centri logistici e di produzione. Le posizioni aperte ad oggi sono oltre 100 e sono rivolte ai seguenti profili: Sport Leader, Warehouse Operative, Warehouse Department Manager. Per saperne di più e per candidarsi inviando il proprio curriculum è possibile cliccare QUI

– Ikea, multinazionale dell’arredamento low cost, ha annunciato l’intenzione di effettuare una profonda ristrutturazione aziendale che avrà un notevole impatto sull’occupazione. Il colosso svedese intende potenziare il settore e-commerce e servizi, creando oltre 11mila nuovi posti di lavoro nei negozi di arredamento. Ikea potenzierà nei prossimi due anni i settori dell’e-commerce, delle consegne ai clienti e della logistica. Tali iniziative rientrano nel piano biennale di ristrutturazione aziendale, che prevede anche l’apertura entro il 2020 di 30 nuovi negozi in diverse città. Per inviare il curriculum cliccare QUI

– Bershka, il famoso marchio che produce e commercializza abbigliamento e accessori per uomo e donna, seleziona personale da inserire in diversi punti vendita in Italia anche in virtù di nuove aperture. Le posizioni aperte in azienda sono: Commesso/a, Responsabile di negozio, Visual Merchandiser. Nel momento in cui ci si candida alla posizione di proprio interesse inviando il proprio curriculum corredato di tutte le informazioni, nel caso risulti interessante e in linea con il profilo ricercato, l’azienda contatterà il candidato scelto per un colloquio conoscitivo. Durante questo incontro si potranno avere tutte le informazioni riguardo alla tipologia di contratto con il quale si verrà inquadrati. Per candidarsi ad una delle offerte di lavoro Bershka cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per il reclutamento di 36 Marescialli delle Forze armate (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare). Leselezioni dei candidati avverranno per nomina diretta. I 36 posti disponibili sono così suddivisi: reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli da immettere nei ruoli Marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la Specializzazione sanità, reclutamento, a nomina diretta, dei capi di 3ª cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina militare in servizio permanente nella categoria Servizio sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli di 3ª cl. da immettere nei ruoli Marescialli dell’Aeronautica militarein servizio permanente per la categoria supporto, specialità manutenzione tecnica, qualifica edile. Le domande di partecipazione vengono gestite tramite il portale dei concorsi online del Ministero della difesa. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 7 aprile

– La Provincia di Trento ha indetto due bandi straordinari per posti a tempo indeterminato nella scuola. I bandi pubblici sono finalizzati alla copertura di 79 posti di lavoro per Assistenti Amministrativi e Assistenti di Laboratorio. Gli avvisi prevedono l’espletamento di selezioni per titoli ed esami. Le procedure concorsuali prevedono l’espletamento di una selezione mediante colloquio per il concorso ATA per Assistente Amministrativo e tramite una prova laboratoriale per il bando ATA per Assistente di Laboratorio. I vincitori dei concorsi per assunzioni nel personale ATA saranno inseriti con retribuzione base di 13.080 euro lordi l’anno. Inoltre, percepiranno un assegno annuo lordo pari a 2.323,54 euro, una indennità integrativa speciale di 6.371,01 euro lordi l’anno e la tredicesima mensilità. Avranno diritto, se dovuti, all’assegno per il nucleo familiare e ad altri eventuali emolumenti previsti per legge. Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro le ore 12.00 del giorno 8 aprile, in via telematica, tramite l’apposita procedura online

– Il Comune di Fiesole, in provincia di Firenze, ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale Cat. C – posizione economica C1, per esigenze stagionali. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 4 aprile. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 200, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di far precedere il concorso da una preselezione. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate al Comune di Fiesole Servizio Personale Piazza Mino, 24-26 50014 Fiesole (FI), entro il 4 aprile secondo una delle seguenti modalità: direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune negli orari di apertura al pubblico (Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 8,30 12,30; Giovedì 8,30 12,30 e 14,30 17,30), spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, per mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.fiesole@postacert.toscana.it

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla gestione dei clienti dell’Ufficio Commerciale Estero. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno essere in possesso di un diploma o laurea. E’ necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a viaggiare. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca laureati in Ingegneria civile o industriale (preferita) oppure in ambito meccanico e elettrico. Necessarie la disponibilità a viaggi e trasferte e la dimestichezza con la progettazione e la realizzazione di opere nel campo dei lavori stradali in genere. È richiesta la conoscenza, anche minima, delle procedure tecnico-amministrative del Codice degli appalti. Inoltre è richiesta l’ottima conoscenza degli strumenti informatici, CAD, Photoshop e fogli di calcolo. È premiata la conoscenza di software di settore, ma non obbligatoria. Si richiede una persona dinamica, predisposta all’apprendimento, versata alla multidisciplinarità e capace di lavorare in squadra. Inviare il curriculum all’indirizzo recruiting.iv19@gmail.com

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici/sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali, abilità manuale, precisione e pazienza, versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche), comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656 – 328/3274289

– Per ampliamento organico, azienda di trasporto merci con sede a Teggiano, ricerca autista professionista residente nel Vallo di Diano. La figura professionale deve essere in possesso della patente di guida E e CQC, con comprovata esperienza di guida nel settore dei mezzi autoarticolati. E’ richiesta flessibilità e disponibilità a viaggiare su lunghe tratte nazionali. Per informazioni e per l’invio del curriculum è possibile inviare un’e-mail a trasportimadesrl@tiscali.it

– redazione –