Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Lavorare al Parlamento Europeo è un’opportunità ricercata da molti studenti o neolaureati. I tirocini Schuman sono di nuovo attivi e permettono di intraprendere un’esperienza formativa all’interno del Parlamento Europeo. Sarà possibile candidarsi fino al 30 novembre. Per i laureati interessati allo stage il rimborso spese è di 1.200 euro al mese, per la durata del tirocinio (5 mesi). Le sedi e i settori in cui sono aperte le posizioni sono diversi. I tirocini Schuman sono una delle esperienze di inserimento al lavoro più ambite dai giovani. Ogni anno sono circa 21mila le candidature ricevute, per una media di 900 posti disponibili. Al momento sono attive 411 offerte, in settori di interesse vari. Oltre che a Bruxelles i tirocini Schuman sono aperti per diverse sedi, tra cui Roma e Milano. Per partecipare alla selezione occorre registrarsi sul portale del Parlamento Europeo cliccando “Register”, selezionare l’offerta di interesse e candidarsi attraverso la voce “Apply now”. Per completare la candidatura bisogna caricare il curriculum (solo formato Europass) e una lettera di motivazione per l’offerta di tirocinio specifica (massimo una pagina). Le procedure sono accessibili e inclusive, per permettere ai candidati con disabilità di inviare la propria partecipazione. I giovani selezionati potranno iniziare il tirocinio Schuman dal 1° marzo al 31 luglio 2020

– Swiss effettuerà numerose assunzioni nel personale di bordo entro il 2020. La compagnia aerea svizzera ha annunciato un’importante iniziativa di recruiting che porterà alla copertura di ben 700 posti di lavoro. I nuovi inserimenti riguarderanno prevalentemente Piloti e Assistenti di volo. I posti di lavoro Swiss da coprire nei prossimi mesi sono così distribuiti, in base ai profili professionali di riferimento: 500 posti per Assistenti di Volo; 50 posti per Piloti. L’azienda fa parte del Gruppo Lufthansa e vanta una flotta composta da 94 aeromobili. Attualmente Swiss impiega circa 9mila dipendenti, di cui oltre 4.300 sono membri dell’equipaggio di cabina e più di 1300 sono Piloti. La raccolta delle candidature viene effettuata attraverso la pagina riservata al recruiting

BANDI E CONCORSI

– L’Azienda sanitaria locale – ASL Napoli 2 Nord ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 36 posti di assistente amministrativo. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato in categoria C. La data di scadenza del bando è fissata per il 21 novembre. Qualora il numero dei candidati ammissibili sia superiore a 500, è facoltà dell’Amministrazione effettuare una prova preselettiva. Le procedure selettive prevedono la valutazione dei titoli dei candidati e tre prove d’esame che consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una orale e verteranno sulle materie indicate nel bando. La domanda di partecipazione al concorso dell’ASL Napoli 2 Nord dovrà essere presentata, entro il 21 novembre, esclusivamente per via telematica

– Il Comune di Scansano, in provincia di Grosseto, ha indetto due concorsi per assunzioni di operai a tempo indeterminato e pieno. Previsto trattamento economico annuo lordo pari ad un importo di 30.049 euro oltre alla tredicesima mensilità e alle altre indennità e benefici di legge e contrattuali, se ed in quanto dovuti. I due concorsi pubblici sono finalizzati alla selezione delle seguenti figure: 1 Operaio Specializzato Elettricista Cat. B, posizione economica B3; 1 Operaio Specializzato da assegnare all’Area Tecnica Cat. B, posizione economica B3. Solo per l’Operaio Specializzato, nel caso in cui i candidati fossero in numero superiore a 50, la Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva a quiz. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale. Per partecipare i candidati dovranno presentare le domande al Comune di Scansano Ufficio Personale Via XX Settembre, 34 58054 Scansano (GR), entro il 28 novembre tramite una delle seguenti modalità: direttamente mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 17.00 del giorno di scadenza del bando; a mezzo servizio postale, mediante Raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo PEC all’indirizzo comune.scansano@postacert.toscana.it

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca per nuova apertura diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata), ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano, settore commercio e servizi, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico per gestione sito web, e-commerce, vendita online e sviluppo rete. Il candidato deve avere età compresa tra i 21 e i 30 anni, deve essere in possesso della patente di guida e conoscere la lingua inglese. Inviare il proprio curriculum all’indirizzo email informazione.risorse@gmail.com

