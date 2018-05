Nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Telefono Azzurro, la Onlus impegnata nella difesa dei bambini e degli adolescenti da ogni forma di abuso e di violenza, cerca 3 Press & Media Relation Officer per le sedi di Milano, Modena e Roma. Le risorse selezionate avranno come obiettivo quello di accrescere e migliorare la visibilità delle azioni di ufficio stampa, placement radio/televisivo locali ed internazionali allo scopo di ottimizzare la presenza mediatica e le esigenze di posizionamento delle attività dell’Organizzazione attraverso i media. Nello specifico, si occuperanno di: pianificazione strategica le attività di comunicazione, attività di ufficio stampa (scrittura di articoli, comunicati stampa, interviste), coordinamento dell’ufficio stampa esterno (agenzie, consulenti, partner stranieri), aggiornamento contenuti dei canali istituzionali dell’organizzazione, organizzazione e gestione conferenze stampa, contribuire a definire e sviluppare Rapporti e Dossier dell’Organizzazione. Tra i requisiti richiesti: lauree umanistiche magistrali, preferibilmente in scienze della comunicazione, giornalismo o materie equipollenti, padronanza dei principali strumenti informatici e ottima capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e strumenti di comunicazione, ottima conoscenza dell’inglese, parlato e scritto (Liv c1), con competenza nella gestione di interviste, comunicati e media anche stranieri in lingua, titolo preferenziale conoscenza di Organizzazioni non governative con focus sui minori. Per consultare in dettaglio l’offerta di lavoro per Addetti Stampa cliccare QUI. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 18 maggio

– La compagnia low cost islandese Wow Air è alla ricerca di una coppia di Travel Blogger. Tutti gli amanti dei viaggi possono candidarsi all’opportunità di viaggiare gratis in diversi Paesi e guadagnare oltre 3mila euro al mese durante il prossimo periodo estivo. La compagnia è alla ricerca di una coppia di Travel Blogger che collaboreranno nella realizzazione di un guida turistica online. I candidati selezionati viaggeranno per il mondo, nelle destinazioni raggiunte da Wow Air, documentando i viaggi e contribuendo così alla creazione della travel guide che la compagnia metterà a disposizione dei clienti. Lavoreranno per una durata di 3 mesi, dal 1° giugno al 15 agosto: riceveranno uno stipendio di 3.300 euro al mese, la copertura totale delle spese di viaggio e alloggeranno in un appartamento nel centro di Reykjavik. Durante i viaggi, che avranno una durata ciascuno da 2 a 4 giorni, i candidati dovranno raccogliere informazioni relative a cibo, cultura, vita notturna, bellezze naturali, trasporti locali e altro, documentando il tutto con vlog, Instagram stories, foto, video, altri strumenti multimediali e social. Le selezioni di Wow Air sono rivolte a candidati in possesso di: maggiore età; buona conoscenza dell’Inglese; possesso di un account Facebook (non essere dipendenti dell’azienda); idoneità psico fisica alle mansioni da svolgere. Tutti gli interessati alle opportunità di lavoro per Travel Blogger in Wow Air possono candidarsi entro il 14 maggio compilando l’apposito form online ed inviando una breve video guida della propria città della durata di 2 minuti, da caricare su Youtube. I candidati selezionati verranno contattati il 18 maggio

BANDI E CONCORSI

– La società pubblica CIIP Spa di Ascoli Piceno ha dato il via a nuove assunzioni di personale. Sono stati resi pubblici infatti nuovi bandi di concorso con cui l’azienda selezionerà Addetti alla clientela, Operai specializzati, Assistenti tecnici amministrativi in vista di assunzioni a tempo determinato. La Cicli Integrati Impianti Primari (CIIP Spa) è la società a capitale pubblico che gestisce i servizi integrati relativi alle acque in 59 Comuni delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, con una rete fognaria di ben 2.225 km. Tutti i concorsi prevedono lo svolgimento di una prova di preselezione e successivamente diverse prove d’esame differenti a seconda del bando e che possono comprendere colloqui, prove pratiche e prove teoriche, come indicato all’interno di ciascun avviso di selezione. Tutti gli interessati a partecipare ai concorsi indetti da CIIP Spa possono inviare la relativa domanda di partecipazione entro il 18 maggio utilizzando una delle seguenti modalità: raccomandata a/r al Responsabile del Servizio Risorse Umane ed Organizzazione della CIIP SpA – Viale della Repubblica n.24 – 63100 Ascoli Piceno; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della CIIP SpA; posta elettronica certificata personale all’indirizzo PEC servizio.protocollo@pec.ciip.it.

VALLO DI DIANO

– P&A S.p.A. ricerca un addetto pianificazione finanziaria da inserire nel proprio team amministrativo. Il candidato\a ha acquisito nel corso degli anni un’esperienza in ruoli similari, che gli consente di pianificare gli impegni economici-finanziari e gestire il cash-flow. La risorsa sarà inserita in un team di lavoro, pertanto dovrà dimostrare di avere delle ottime doti e competenze relazionali e organizzative anche in condizioni di stress, riuscendo a reperire soluzioni e/o alternative in situazioni contingenti e particolarmente critiche. Dal punto di vista tecnico è richiesta una buona padronanza del pacchetto Office, completa il profilo la conoscenza di Matrix. La sede di lavoro è San Pietro al Tanagro. Per candidarsi inviare il curriculum munito di foto di riconoscimento in pdf e in formato europeo all’indirizzo email recruiting@paspa.it, specificando nell’oggetto il profilo per cui si invia la candidatura e autorizzando espressamente il trattamento dei dati in conformità al decreto legislativo n° 196/03 sulla privacy

– L’azienda “Tostini Caffè” cerca figure maschili, di età compresa tra i 20 ai 35 anni, per attività di commercializzazione. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al seguenti numero telefonico: 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici e sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali; abilità manuale, precisione e pazienza; versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche, ecc.); comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656-328/3274289

– Il Gruppo Casale, per ampliamento della rete vendita, ricerca personale da inserire nel proprio team. Requisiti indispensabili sono: ottime doti relazionali e comunicative, massimo orientamento all’obiettivo, dinamismo e flessibilità, ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office/Internet, residenza a Potenza o nei Comuni del Vallo di Diano. Se si pensa di avere i requisiti richiesti inviare il curriculum corredato da foto all’indirizzo comunicazione@gruppocasale.it

– La UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale di Angelo Greco a Polla è alla ricerca di subagenti professionisti iscritti alla sezione E che abbiano sviluppato rapporti commerciali in territori che l’agenzia desidera coprire, che vogliano entrare a far parte di un ambiente di lavoro veloce, snello, orientato alla soddisfazione e alla cura della clientela, che desiderino trasferire il proprio portafoglio clienti e siano propensi alla collaborazione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissi. Si offrono l’esperienza maturata in 35 anni di presenza sul territorio, formazione continua e gratuita, provvigioni commisurate al portafoglio immediato ed alla sua composizione, la possibilità di operare con la vendita in mobilità oltre a consulenza e assistenza continua. Il curriculum con una breve lettera di presentazione possono essere inviati all’indirizzo assigreco@gmail.com in una mail con oggetto “INTERMEDIARIO UNIPOLSAI”

