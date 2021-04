Infol@voro 2.0: numerose occasioni nel Vallo di Diano. Concorso per volontari di un anno nell’Esercito

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Autostrade per l’Italia, nota società che costruisce e gestisce autostrade, cerca personale per assunzioni. Seleziona personale da assumere presso varie sedi su tutto il territorio nazionale. In questo periodo cerca varie figure da inserire nelle aree Operations & Maintenance, IT, Ingegneria e Direzione lavori, Project/Program Management e in altri ambiti. Le selezioni sono aperte per assunzioni in Lazio, Toscana, Puglia e Friuli Venezia Giulia. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere del Gruppo Atlantia

– Nuove opportunità di lavoro per governanti d’albergo da impiegare in diverse strutture del Salento, in Puglia. E’ prevista la selezione di 20 risorse con diploma di Istituto Alberghiero per assunzioni a tempo determinato. Il termine entro cui candidarsi è il 30 aprile. La S.G.S. Salento Global Service soc. coop, Multiservizi con sede a Lizzanello, in provincia di Lecce, opera nell’erogazione di servizi di pulizia ed è alla ricerca di 20 governanti d’albergo di entrambi i sessi per strutture del Salento. Le risorse selezionate dovranno occuparsi delle seguenti mansioni: riassetto camere, igiene ospiti, gestione di tutte le fasi di pulizia, con flessibilità e capacità di adattamento. Il contratto che sarà proposto ai governanti selezionati è il CCNL CISAL/Multiservizi, con retribuzione prevista dal CCNL. Si offre un inquadramento a tempo determinato di 4 mesi part time misto (con turni), eventualmente rinnovabile. Gli interessati dovranno inviare entro il 30 aprile il proprio curriculum vitae, in un unico file PDF, all’indirizzo ido.lecce@regione.puglia.it

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– Aperto il bando 2021 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano. Per il nuovo concorso VFP1 sono disponibili 4000 posti. La domanda di partecipazione, relativa al 1° blocco, deve essere presentata entro l’8 maggio. I posti a concorso sono così suddivisi:

1° blocco, 2.000 posti di cui:

– 1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

– 20 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”;

– 20 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale”;

– 20 per incarico principale “Muratore”;

– 20 per incarico principale “Falegname”;

– 10 per incarico principale “Fabbro”;

– 3 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme”.

La domanda di partecipazione può essere presentata fino all’8 maggio per i nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio 2003, estremi compresi. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata attraverso l’apposita procedura informatizzata, accessibile tramite il portale web dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa

– Il Comune di Taranto ha indetto un concorso per Agenti di Polizia. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 60 Agenti di Polizia Locale – Cat. C. Il termine per presentare la domanda di partecipazione è il 2 maggio. La procedura di selezione al concorso prevede una prova preselettiva finalizzata alla sola ammissione al concorso ed il superamento di una prova scritta e di una prova orale. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 2 maggio esclusivamente per via telematica

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano offre opportunità di lavoro come magazziniere consegnatario con patente B. Età massima 40 anni. Gli interessati posso telefonare al numero 0975 511454 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, oppure inviare curricula a salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano, operante nel commercio all’ingrosso di materiale termoidraulico, per ampliamento del proprio organico ricerca: un magazziniere – Età 18-35 anni, per carico/scarico merce, sistemazione merce a scaffale, preparazione ordini e spedizioni. E’ preferibile esperienza già acquisita, anche nell’uso di carrello elevatore e possesso di patente B per eventuali sporadiche consegne/ritiri in zona; un esperto/esperta contabile – Età 18-35 anni, con diploma di ragioneria e/o laurea in economia e commercio o similare. Esperienza in ambito contabile, fiscale ed amministrativo. Ottima conoscenza uso del computer e pacchetto office. Emissione DDT, fatture, note credito, controllo E/C, analisi controllo gestione mensile, contabilità fornitori e clienti, ecc. Inviare il proprio curriculum vitae, dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo email: lavoronelvallo@gmail.com

– La Casalmotor di Sala Consilina ricerca una figura da inserire nel proprio organico con la mansione di meccatronico. Il candidato ideale dovrà avere i seguenti requisiti: esperienza pregressa come tecnico d’officina; diploma di Maturità Professionale; buona manualità; buona conoscenza dei pacchetti Office/Internet; puntualità e precisione. Se in possesso dei requisiti richiesti inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail comunicazione@gruppocasale.it

– L’azienda DFL s.r.l. di Sala Consilina ricerca, per ampliamento del proprio organico, figure con mansione di magazziniere specializzato. Il candidato ideale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; possesso del patentino per guida carrelli elevatori (requisito non obbligatorio); capacità di problem solving; disponibilità immediata; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di adattamento al team di lavoro; flessibilità a lavorare su turni; età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Luogo di lavoro: Sala Consilina. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: job@gruppolamura.it. La candidatura è aperta ad ambo i sessi. Si rende noto che tutti i c.v. inviati verranno analizzati da società esterna di reclutamento specializzata per poi essere sottoposti all’attenzione della DFL

– Rinomata officina del Vallo di Diano è alla ricerca di un elettrauto e di un meccanico con esperienza. Gli interessati all’offerta possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo assunzionivallo@gmail.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili, capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– La concessionaria Casalmotor di Sala Consilina per ampliamento della rete di vendita esterna ricerca una risorsa che risponda ai seguenti requisiti: età massima 35 anni, conoscenza del pacchetto Office/internet, ottime doti relazionali, spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, residenza nel Vallo di Diano Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a comunicazione@gruppocasale.it

– Società di servizi e consulenza alle imprese ricerca 2 figure da inserire nell’organico. I requisiti richiesti sono: conoscenza del pacchetto Office; buone doti relazionali e capacità di lavoro in gruppo; volontà di crescita professionale. Le candidature saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se inviate al seguente indirizzo e-mail: c.annuncio21@gmail.com

– La Padulfer srl, rinomata azienda con sede a Polla che produce e commercializza materiali per l’edilizia, cerca saldatori carpentieri da inserire in organico. Per inviare il curriculum scrivere a padulfersrl@gmail.com oppure rivolgersi al numero 331/7582887 (anche messaggi WhatsApp)

