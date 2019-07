Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Sereni Orizzonti, nota società che opera nel settore socio assistenziale, ha lanciato una maxi campagna di recruiting in vista di nuove assunzioni. Le selezioni sono aperte per ben 1550 risorse, di cui 1200 a carattere stagionale per il periodo estivo. Le opportunità sono rivolte alle seguenti figure: Direttori di Struttura, Infermieri, Personale Amministrativo, Medici Geriatri, Fisioterapisti, Psicologi, Educatori, Operatori Sociosanitari, Podologi, Cuochi, Assistenti Sociali, Personale Ausiliario. I candidati selezionati potranno lavorare nelle RSA del Gruppo, sia di nuova apertura che già operative, situate nelle seguenti sedi: Friuli Venezia Giulia – Udine e provincia (Aiello del Friuli, Gemona del Friuli, Pasian di Prato, Percoto, Risano, San Giovanni al Natisone), Pieris-San Canzian d’Isonzo (Gorizia); Toscana – Firenzuola, Dicomano e Pelago (Firenze); Lazio – Riofreddo (Roma); Piemonte – provincia di Torino (Frossasco, Carmagnola, Piobesi Torinese, Piverone, San Mauro Torinese, Settimo Vittone, Vinovo, Volvera), provincia di Alessandria (Litta Parodi, Spinetta Marengo, Terzo), Rocchetta Tanaro (Asti), Viverone e Ronco Biellese (Biella), provincia di Cuneo (Bra, Dogliani, Lequio Tanaro, Manta, Rocchetta Belbo), Momo (Novara), provincia di Vercelli (Albano Vercellese, Crescentino, Borgo d’Ale); Sardegna – Macomer (Nuoro); Liguria – Genova Sestri Ponente. Gli interessati possono candidarsi cliccando QUI

– Nuove offerte di lavoro con Kasanova. La nota catena di punti vendita specializzata nel settore casalingo seleziona personale. Disponibili opportunità per lavorare nei negozi del brand e in sede. Per i punti vendita Kasanova situati presso varie sedi in Italia si ricercano i seguenti profili: Addetti vendita, Addetto al magazzino, Store manager, Visual merchandiser, Customer care specialist, Hr generalist&retail. Gli interessati alle future assunzioni Kasanova e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi cliccando QUI

– La compagnia aerea Ryanair ha comunicato le prossime date dei Cabin Crew Day 2019, le giornate dedicate alle selezioni di hostess e steward per le future assunzioni. Per essere ammessi alle giornate di recruiting del personale bisogna possedere alcuni requisiti: avere almeno 18 anni, essere alti almeno 1 metro e 57 cm (l’altezza deve essere proporzionata al peso), capacità visive normali anche con lenti a contatto, inglese fluente, buone capacità natatorie, buona forma fisica. Per conoscere le date dei Cabin Crew Day Ryanair e candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Prato ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 21 Istruttori Amministrativi. Gli esami consistono in una prova scritta e in una orale sui seguenti argomenti: ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento alle funzioni, ai compiti, all’ordinamento finanziario e contabile del Comune; principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso; principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro; nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici. La prova scritta si intende superata con un punteggio di almeno 21/30; lingua inglese; applicativi informatici più diffusi. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente via web, compilando il form dedicato, entro le ore 13.00 del 5 agosto

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio Curriculum all’indirizzo email salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum accdianolavoro@gmail.com

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca due commessi nel Vallo di Diano per ampliamento del personale. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura da inserire nel settore Commerciale. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca un meccanico con diploma. Sono richieste capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo lavorovallo@libero.it

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Struttura alberghiera di Atena Lucana cerca figura professionale da inserire nel proprio organico. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà, disponibilità a turni notturni e massima flessibilità. Per ulteriori informazioni e colloqui chiamare allo 0975/779016 oppure al 327/3604618

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per prossima apertura di un nuovo punto Bar, Caffetteria e Rosticceria. Si ricercano baristi professionisti e banconisti da inserire nello staff. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– Chiara Di Miele –