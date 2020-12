Infol@voro 2.0: numerose occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni con ENEL e Carrefour in Italia

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– ENEL, nota azienda attiva nel settore dell’energia, seleziona personale per assunzioni in Italia. Le assunzioni sono rivolte, generalmente, a laureati in varie discipline e a diplomati. I candidati selezionati vengono inseriti presso le diverse società del Gruppo, mediante assunzioni a tempo determinato o indeterminato. In questo periodo ENEL ha aperto nuove selezioni di personale per la copertura di posti di lavoro a Roma, Milano e presso altre sedi sul territorio nazionale. Nella sezione web riservata al recruiting e alle selezioni è possibile trovare alcune informazioni utili per redigere al meglio il curriculum da presentare per candidarsi in vista di prossime assunzioni in ENEL SpA. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo e inviando il curriculum tramite l’apposito form online

– Nuovi posti di lavoro con Carrefour. La nota catena GDO cerca candidati con e senza esperienza per assunzioni nei negozi in Italia. Inoltre seleziona personale da assumere nei propri uffici e magazzini. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo inviando il curriculum tramite l’apposito form online per rispondere agli annunci di interesse

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– La Regione Marche ha indetto un concorso per nuovi posti di lavoro per Autisti. Si tratta di una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti nel ruolo di collaboratore autista, categoria B3, da destinare alla struttura amministrativa della Giunta regionale. Il concorso è rivolto a candidati che hanno assolto l’obbligo scolastico e in possesso delle competenze previste dal profilo professionale. Qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove sia superiore a 50, verrà effettuata una prova preselettiva. Le selezioni si svolgeranno mediante la valutazione dei titoli e il superamento di due prove d’esame, scritta e pratico attitudinale, vertenti sulle materie indicate nel bando. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 29 dicembre esclusivamente per via telematica

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca diverse figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano e con età massima di 35 anni, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda con sede nel Vallo di Diano seleziona: 2 Addetti alla contabilità – Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: età compresa tra i 18 e i 30 anni, diplomato/laureato, conoscenza pacchetto Office, capacità di lavoro in gruppo e in ambiente dinamico, dimestichezza in ambito economico/contabile; 2 Responsabili reparto contabilità e amministrativo – Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: età compresa tra i 23 e i 40 anni, diplomato/laureato, conoscenza pacchetto Office, capacità di lavoro in gruppo e in ambiente dinamico, dimestichezza nell’utilizzo di software di gestione contabile; 1 Addetto reparto comunicazione e marketing – Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: età compresa tra i 18 e i 30 anni, diplomato/laureato, conoscenza pacchetto Office, capacità di lavoro in gruppo e in ambiente dinamico, conoscenze in materia di comunicazione e marketing. Le candidature saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se inviate al seguente indirizzo e-mail: candidature.lavoro.sa@gmail.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili, capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi- Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Lagalla Costruzioni, azienda leader nel campo dell ‘edilizia, ricerca ingegneri per la sede di Padula. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo risorseumane@lagallacostruzioni.it o contattare il 345/5152821

– La Casalmotor Srl di Sala Consilina per ampliamento della rete di vendita esterna ricerca una risorsa che risponda ai seguenti requisiti: età massima 35 anni; conoscenza del pacchetto office/internet; ottime doti relazionali; spiccate capacità comunicative; forte orientamento all’obiettivo. Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando il curriculum vitae aggiornato e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a comunicazione@gruppocasale.it oppure sul sito del Gruppo Casale

– Azienda leader nel settore dei serramenti cerca per zona Vallo di Diano posatori di infissi e porte, con pluriennale esperienza. Per partecipare alla selezione occorre inviare un curriculum aggiornato e il numero di cellulare al seguente indirizzo e-mail: selezioneinfissi@gmail.com

– Imparato Group srl di Sala Consilina ricerca una segretaria per ampliamento dello staff. Sono richieste conoscenze informatiche e del pacchetto Office. Per info contattare il numero 329/6291378

– Studio di ingegneria con sede nel Vallo di Diano, specializzato nella progettazione di strutture e di opere geotecniche in sotterraneo, ricerca un ingegnere strutturista per collaborazione full-time. Si richiede Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Civile con specializzazione in strutture, una minima esperienza professionale in campo lavorativo presso strutture analoghe, conoscenza dei principali software di calcolo (preferibilmente Midas GEN, Midas GTS NX, Plaxis, SAP2000, FataNext, 3DMacro, 3Muri), di CAD (Autocad) e di BIM (Revit). Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail: selezione.disegnatore.cadbim@gmail.com

– Peugeot Lapelosa srl con sede ad Atena Lucana seleziona 2 figure professionali da inserire nel proprio organico: 1 MECCATRONICO (diplomato da formare); 1 LAVAGGISTA. Età richiesta: 18/25 anni max. Per il ruolo di meccatronico il candidato ideale dovrà avere una formazione (elettronica/meccanica) e disponibile a trasferte fuori sede per corsi formativi. I candidati potranno inviare il loro curriculum alla mail amministrazione@lapelosasrl.it

