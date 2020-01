Infol@voro 2.0: diverse opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni in Italia con Pandora e Old Wild West

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuove opportunità di lavoro con Pandora, l’azienda che produce e distribuisce gioielli. Durante l’anno il Gruppo seleziona personale per assunzioni nei negozi, in sede e presso i centri di produzione o di distribuzione, anche in Italia. Si ricercano anche profili junior da inserire nell’ambito di tirocini. Al momento l’azienda è alla ricerca di diversi profili da assumere in Lombardia, Piemonte, Lazio e altre sedi sul territorio nazionale. Si cercano Addetti vendita part e full time: i candidati ideali sono diplomati, con esperienza di almeno un anno nel ruolo, provengono dal settore Gioielleria/Fast Fashion/Profumeria/Accessori e conoscono le operazioni di cassa, le procedure di apertura e chiusura del punto vendita e i principali KPI’s, i principali strumenti informatici e hanno spiccato orientamento al servizio, sanno relazionarsi al meglio con i clienti e capirne i bisogni e le aspettative. Si cercano anche Store manager con esperienza pregressa in mansioni simili e nel reclutamento, formazione e sviluppo di collaboratori, una buona padronanza della lingua inglese e orientamento al servizio e al cliente, eccellenti doti di comunicazione e competenze in ambito commerciale, pianificazione finanziaria, previsione e reporting, disponibilità a lavorare anche in orario serale, nei giorni festivi e durante i weekend. Il Visual merchandiser specialist è responsabile della disposizione dei prodotti all’interno dei negozi, per ogni campagna di comunicazione deve verificare che siano rispettate le linee guida coordinandosi con il Trade Marketing Planner e tutti gli altri stakeholders coinvolti, gestisce il budget relativo alle attività di visual merchandising (la selezione è rivolta a candidati laureati con almeno 4/5 anni di esperienza in posizione lavorativa analoga, è indispensabile l’ottima conoscenza della lingua inglese e di Office). L’azienda danese offre ai collaboratori un ambiente di lavoro in cui collaborazione e spirito di squadra sono tra i valori principali, è aperta alla diversità, condivide valori e obiettivi con i dipendenti e promuove una cultura di solidarietà e aiuto reciproco tra colleghi. Inoltre, si impegna per far crescere i propri talenti e svilupparne le capacità, anche attraverso opportunità di apprendimento. Al suo interno le persone hanno reali possibilità di carriera, in quanto la crescita professionale è basata sulla meritocrazia e le performance individuali. Gli interessati alle offerte di lavoro possono visitare la pagina dedicata alle selezioni in corso

– Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione con Old Wild West. La nota catena di steak house con ambientazione in stile western cerca personale per assunzioni nei ristoranti, sia per quelli già operativi sul territorio che in vista di nuove aperture. Old Wild West è in espansione sul territorio nazionale. Tra luglio e settembre, ad esempio, sono stati inaugurati nuovi ristoranti in Lazio, Abruzzo e Marche, a Cassino, Francavilla al Mare e Macerata. Altre nuove aperture saranno effettuate nei prossimi mesi in Lazio, Lombardia e Puglia, dove apriranno nuovi punti venditi a Roma, Curno e Lecce. Si ricercano camerieri in possesso di spiccate capacità comunicative e di vendita, predisposti al lavoro in gruppo e disponibili a lavorare in orario serale e nei giorni festivi. Le offerte di lavoro per cuochi sono rivolte a candidati con esperienza pregressa, in grado di lavorare per obiettivi e avere spiccate doti di teamworking, disponibili al lavoro serale e nei giorni festivi. L’Assistant restaurant manager/assistenti direttori ristoranti sarà coinvolto in prima persona nell’operatività di tutte le attività della sala/banco/cassa, supporterà il Restaurant Manager nella gestione del personale e dei turni, nella predisposizione degli ordini di acquisto del locale e supervisionerà il corretto svolgimento del turno. Si cercano, inoltre, Addetti cucina e Pizzaioli. Gli interessati alle opportunità di lavoro nei ristoranti della catena possono candidarsi visitando la sezione dedicata

BANDI E CONCORSI

– L’EPSO Ufficio europeo di selezione del personale ha aperto un bando di concorso per l’assunzione di nuovi amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a Paesi terzi presso la Commissione Europea. Il bando riguarda due gradi di uno stesso profilo, ovvero AD: sono disponibili 20 posti per grado AD 9 e 85 per il grado AD 7, per un totale di 105 posti. Gli amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a Paesi terzi hanno principalmente il compito di coadiuvare i responsabili delle decisioni nell’istituzione europea in cui prestano servizio. Le risorse operanti in questo settore potranno essere chiamate a prestare servizio presso una delegazione dell’UE in un Paese in cui le condizioni di vita possono essere difficili. Le delegazioni sono ubicate in Paesi in cui si parla prevalentemente arabo, cinese mandarino, francese, inglese, portoghese, russo e spagnolo. Per il Grado AD 7 è richiesta formazione universitaria di almeno 4 anni seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale nel settore del concorso oppure formazione universitaria di almeno 3 anni seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore del concorso. Per il Grado AD 9 è richiesta formazione universitaria di almeno 4 anni, seguita da almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore del concorso oppure formazione universitaria di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 11 anni di esperienza professionale nel settore del concorso. I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del 14 gennaio

– La Città Metropolitana di Milano ha pubblicato 10 bandi di concorso finalizzati alla copertura di 68 posti di lavoro in vari profili professionali. Qualora il numero delle domande sia superiore a quello indicato sui bandi, è previsto l’espletamento di una prova preselettiva. I bandi di concorso scadono il 7 gennaio. I posti messi a concorso sono: 6 risorse (categoria D1) nel ruolo di Specialista Economico Finanziario; 4 risorse (categoria C1), appartenenti alle categorie protette, nel ruolo di Assistente ai Servizi Amministrativi e Contabili; 1 risorsa (categoria B3) nel ruolo di Collaboratore Amministrativo presso il Comune di Rosate; 20 risorse (categoria C1), di cui 5 nel ruolo di Assistente ai Servizi Amministrativi e Contabili presso la Città metropolitana di Milano, 2 di Istruttore Amministrativo presso i Comuni di Buccinasco, 2 Cuggiono, 1 Cusago, 6 Cusano Milanino, 2 (a tempo parziale di 30 ore) Pessano con Bornago, 1 Rosate, 1 Vittuone; 10 risorse (categoria C1) nel ruolo di Agente di Polizia Locale, di cui 3 presso i Comune di Buccinasco, 1 Cuggiono, 3 Cusano Milanino, 1 (a tempo parziale di 32 ore) Motte Visconti, 2 Vittuone; 11 risorse (categoria D1), di cui 10 nel ruolo di Specialista Amministrativo e di Supporto presso la Città Metropolitana di Milano e 1 di Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Comune di Pessano con Bornago; 5 risorse (categoria C1), di cui 4 nel ruolo di Assistente Informatico presso la Città Metropolitana di Milano e 1 di Istruttore Tecnico Informatico (a tempo parziale di 18 ore) presso il Comune di Motta Visconti; 6 risorse (categoria C1), di cui 5 nel ruolo di Assistente Tecnico manutentivo e delle infrastrutture e territorio presso la Città Metropolitana di Milano e 1 di Istruttore Tecnico presso il Comune di Busto Garolfo; 1 risorsa (categoria D1) nel ruolo di Assistente Sociale presso il Comune di Buccinasco; 4 risorse (categoria D1), di cui 3 nel ruolo di Specialista Tecnico delle Infrastrutture presso la Città Metropolitana di Milano e 1 di Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Vittuone. I partecipanti ai concorsi saranno chiamati alla soluzione di prove d’esame, scritte e orali, sulle materie indicate sui bandi. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso l’apposita procedura telematica entro le ore 12.00 del 7 gennaio

VALLO DI DIANO

– Il Caseificio Lupo, nota azienda di Caggiano, ricerca un operaio addetto alla produzione. Per candidarsi chiamare al numero 0975/393189, dalle ore 8.30 alle 12.00

– Per ampliamento organico, L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di una figura professionale come Receptionist Hotel. Il/La candidato/a si occuperà principalmente di accoglienza, assistenza e gestione della clientela individuale e di gruppo (Check-In / Check-Out), gestione organizzativa ed esecutiva del lavoro del settore Hotel e Banqueting, lavoro di Front-Office e Back-Office. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare su turni infra-settimanali e nei weekend, è gradita esperienza pregressa in ruolo analogo, ma anche Laurea in Lingue/Gestione del Turismo o Percorso di studi nel settore turistico, conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata e di un’altra lingua, capacità di lavoro in team e di gestione dello stress, buona conoscenza informatica (Office, Gestione Extranet OTA). Si prega di inviare curriculum personale a reception@arabafenicespa.com

– Petracca Infissi, nota azienda di Padula da anni dedita alla progettazione e produzione dell’arredamento su misura, dei dettagli d’interno e d’esterno, ricerca diverse figure da inserire in organico. Tra queste l’azienda cerca un geometra, un ragioniere o un laureato in Economia aziendale oppure Economia e commercio. E’ possibile inviare il curriculum all’indirizzo petraccadesign@libero.it. Per informazioni rivolgersi al numero 338/2552696

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco), cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

– redazione –