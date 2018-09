Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuovi posti di lavoro in Fiat. La famosa azienda automobilistica facente parte del Gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles assume oltre 100 risorse in Italia. Diverse le posizioni ricercate sia tra giovani neo laureati che vogliono intraprendere un percorso di stage in azienda, sia tra profili senior. Le offerte di lavoro sono collocate in Emilia Romagna, a Venaria Reale in Piemonte, a Torino, a Corbetta in Lombardia e a Modugno in Puglia. Per conoscere tutte le posizioni aperte e candidarsi ad una delle offerte di lavoro in Fiat è necessario collegarsi QUI

– McDonald’s apre le porte a nuove assunzioni e prevede la creazione di 600 posti di lavoro destinatI al Sud. L’azienda ha di recente annunciato la creazione di posti di lavoro nella regione Campania che andranno a sostenere l’apertura di nuovi locali sul territorio. chi vuole entrare nel gruppo di fast-food può consultare l’elenco delle posizioni aperte attualmente cliccando QUI. Una volta presa visione delle posizioni aperte al momento è possibile inviare la propria candidatura online inoltrando il proprio curriculum vitae all’apposito form

– Nuove opportunità di lavoro per diplomati nelle ferrovie private Italo-NTV SpA. La Società di trasporto su rotaia assume Operatori di Impianto da inserire nelle sedi di Milano, Venezia, Roma e Napoli/Nola. Italo-NTV SpA – Nuovo Trasporti Viaggiatori è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità. I requisiti richiesti per candidarsi all’offerta di lavoro: possesso del diploma Tecnico (Diploma in elettrotecnica: preferenziale); Vista 10/10 senza correzioni. Il superamento della selezione sarà vincolato al superamento delle visite mediche RFI; disponibilità al trasferimento presso le sedi lavorative di Milano, Venezia, Roma, Napoli/Nola. L’assegnazione finale della sede sarà subordinata al superamento degli esami relativi alle abilitazioni -graduatoria finale del corso e alle disponibilità aziendali; disponibilità a lavorare su turni h 24 e nei giorni festivi. Gli Operatori di Impianto idonei alla selezione saranno inseriti nel percorso di formazione per l’abilitazione al ruolo con uno stage di 4 mesi (durata della formazione). Il corso inizierà il 15 novembre e terminerà il 15 marzo 2019. La sede del corso sarà Roma o Milano. I candidati che supereranno gli esami per l’abilitazione al ruolo saranno assunti da Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni cliccare QUI

– Nuove assunzioni di postini a partire dal mese di ottobre. Poste Italiane SpA ha pubblicato un annuncio di lavoro per la selezione di Portalettere nelle regioni del Centro e Nord Italia. Sono richiesti il possesso del diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; la patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale; l’idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dall’USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). Le sedi di lavoro sono in Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige (Trento), Emilia Romagna, Marche (Ancona, Pesaro/Urbino), Toscana. Gli interessati possono leggere il testo completo dell’offerta di lavoro e candidarsi online cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo bando rivolto a nove atleti per l’accesso ai Centri Sportivi Agonistici della Marina Militare. In particolare al concorso potranno partecipare nove Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4), che potranno presentare la domanda entro e non oltre il 18 settembre. Il concorso indetto dal Ministero della Difesa è rivolto a 9 atleti nelle seguenti discipline: a) vela: 1 atleta di sesso femminile nella specialità olimpica 470 ruolo timoniere; 1 atleta di sesso femminile nella specialità olimpica 470 ruolo prodiere; b) canoa/kayak: 1 atleta di sesso maschile nella specialità olimpica Acqua Mossa Kayak Slalom Monoposto K1; c) nuoto e nuoto di fondo: 1 atleta di sesso maschile nella specialità 400 mt stile libero, 1500 mt stile libero e 10 km; 1 atleta di sesso femminile nella specialità 200 mt stile libero e 400 mt stile libero; 1 atleta di genere maschile nella specialità 200 mt stile libero; d) tuffi: 1 atleta di sesso femminile nella specialità piattaforma 10 mt. e) canottaggio distanza olimpica vogata di punta: 1 atleta di sesso maschile nella specialità 8 con timoniere; f) canottaggio distanza olimpica vogata di coppia pesi leggeri: 1 atleta di sesso maschile nella specialità doppio e quattro di coppia. Gli interessati possono presentare domanda seguendo l’apposita procedura online sul portale del Ministero della Difesa dedicato ai concorsi pubblici. La data di scadenza è fissata al 18 settembre

VALLO DI DIANO

– Azienda che opera da oltre 30 anni nel Vallo di Diano, per ampliamento organico ricerca le seguenti figure: Addetto alla preparazione e stoccaggio merce in magazzino, Agente di commercio automunito con provata esperienza almeno biennale nei settori specifici. Il candidato ideale dovrà essere una persona brillante, con forte spirito di iniziativa, predisposizione a lavorare in team e capacità di lavorare in autonomia. Inviare curriculum all’indirizzo selezioni.atena@gmail.com

– Sidel, leader di settore nel ramo edilizia e operante in tutta Italia con sede a Buonabitacolo, ricerca e seleziona giovani diplomati o laureati per attività di web marketing per ricerca nuovi clienti e mantenimento delle relazioni già esistenti, per organizzare e promuovere eventi aziendali su tutto il territorio nazionale. È gradita la conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza dei sistemi informatici, predisposizione al lavoro e al dialogo telefonico e capacità relazionali. L’azienda offre formazione e affiancamento costante con la possibilità di acquisire ruolo e responsabilità maggiori in un ambiente stimolante e meritocratico. Inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it. Per informazioni telefonare al numero 0975-91093

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca due figure: ragazzo addetto alla vendita dei prodotti online. Requisiti richiesti: amante dello sport e ottima conoscenza del computer; commessa con esperienza nel settore abbigliamento. Età massima 29 anni. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla mail sportissimobloisi@tiscali.it oppure telefonare al numero 0975.74379

– Chiara Di Miele –