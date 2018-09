Incidente sulla Strada Provinciale 330 tra Sala Consilina e Teggiano. Ferito un ragazzo

Incidente lungo la Strada Provinciale 330 che collega i comuni di Teggiano e Sala Consilina.

Per cause in corso di accertamento, un ragazzo di Sala Consilina, a bordo di una Renault Clio, ha perso il controllo della sua auto invadendo la corsia opposta.

L’incidente non ha avuto gravi conseguenze perché, fortunatamente, nessuna auto proveniva dal senso opposto.

Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Illesi, invece, gli altri giovani che viaggiavano con lui.

– Lorenzo Stavola –