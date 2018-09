Incidente sul lavoro a Sala Consilina. Due uomini restano schiacciati sotto una minigru

Un incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Sala Consilina in località San Rocco dove una ditta stava effettuando dei lavori di ripristino dell’intonaco ad un’abitazione.

Un 46enne del posto e suo padre 68enne, uno dei quali titolare della ditta, per cause in corso di accertamento sono rimasti schiacciati sotto una minigru alla cui guida non si trovava nessuno al momento dell’incidente. Il mezzo si sarebbe ribaltato travolgendo i due malcapitati.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Luigi Morello.

I due uomini sono stati soccorsi dai sanitari del 118 dell’Humanitas di Sala Consilina e del Saut di Teggiano. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza rianimativa di Sant’Arsenio.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. I due, nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbero in pericolo di vita. Il 68enne dopo i primi soccorsi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione, la Polizia Municipale e il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Sala Consilina che ha provveduto a sequestrare il cantiere.

– Chiara Di Miele –