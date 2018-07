Incidente sul lavoro a Potenza. Operaio cade da un’impalcatura e fa un volo di oltre 12 metri

Un operaio 30enne, di origini pugliesi, è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente sul lavoro a Potenza. L’operaio era al lavoro in un cantiere di edilizia privata situato a poche centinaia di metri dagli uffici della Regione Basilicata, quando è caduto da un ponteggio e ha fatto un volo di circa 12 metri.

Un incidente grave quello registratosi nel capoluogo di regione, con il 30enne che si trova ricoverato, in prognosi riservata, all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Ma stando ad alcune indiscrezioni, non sarebbe in pericolo di vita. L’operaio si trovava sull’impalcatura nell’ambito dei lavori di completamento di alcune palazzine. Un volo di non poco conto e lo schianto sul suolo.

Prontamente sul posto sono stati allertati i soccorsi, con l’intervento dei sanitari del 118 “Basilicata Soccorso”, che hanno trasportato l’operaio pugliese al “San Carlo” per le cure immediate. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Potenza, guidati dal Capitano Gennaro Cascone. I militari sono al lavoro per verificare le condizioni di lavoro e capirne di più su eventuali regole non rispettate in materia di sicurezza.

Sul posto è giunto anche il magistrato di turno della Procura di Potenza, Paolo Mandurino. Nessuna persona al momento risulta iscritta sul registro degli indagati. Il cantiere è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.

– Claudio Buono –