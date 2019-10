Incidente in un terreno a Lauria. 43enne ferito gravemente dalla sua motozappa

Ancora un incidente nei terreni agricoli del Potentino.

Questa mattina, a Lauria, un 43enne è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito dalla sua motozappa.

L’uomo si trovava in un terreno agricolo situato in località Pecorone, in tarda mattinata, quando il mezzo agricolo, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato e lo ha travolto.

Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso giunti con un’ambulanza e con l’eliambulanza che con urgenza hanno trasferito l’uomo presso l’ospedale “San Carlo” di Potenza per le cure del caso. Il 43enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Lauria che hanno avviato gli accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza. Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari dell’uomo.

Solo qualche giorno fa a Marsicovetere un 69enne è rimasto gravemente ferito in un incidente analogo.

– Claudio Buono –