Incidente in A2 tra gli svincoli di Polla e Atena Lucana. Coinvolte due auto

Un incidente stradale si è verificato questa notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Polla e Atena Lucana.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Stilo, guidata da un uomo di origini calabresi, che viaggiava in direzione sud ha perso il controllo della strada sbattendo contro il guardrail. L’auto si è poi scontrata con una Land Rover Evoque con a bordo 4 persone dirette in Sicilia

Fortunatamente i conducenti sono rimasti illesi.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina. La rimozione dei mezzi è stata affidata al Soccorso Stradale Aci Global D’Amelio.

– Rosanna Raimondo –