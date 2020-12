Incidente a Vietri di Potenza sulla SP 94. Ferite due persone rimaste incastrate in un carro attrezzi

Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le ore 11, a Vietri di Potenza, sulla Strada Provinciale 94 in contrada Tusciano. Due i feriti, di cui uno più grave, entrambi di Muro Lucano.

Nell’incidente coinvolti un carro attrezzi ed un camion adibito al trasporto di sabbia. Entrambi i mezzi procedevano in un tratto in discesa, in direzione Vietri. Per cause in fase di accertamento, il carro attrezzi è andato a sbattere prima contro la parte posteriore del camion e successivamente contro un muro nei pressi dell’ingresso di una struttura ricettiva.

Nella cabina del carro attrezzi due uomini, mentre nell’auto trasportata un’altra persona, rimasta illesa. Solo tanto spavento e nessun problema per l’uomo di Vietri di Potenza alla guida del camion che ha immediatamente allertato i soccorsi.

I due uomini di Muro Lucano sono rimasti per oltre un’ora all’interno della cabina del mezzo, incastrati tra le lamiere. Sul posto un delicato lavoro dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, che hanno provveduto al taglio delle lamiere per mettere in salvo le due persone.

Ad avere la peggio l’uomo alla guida, che ha riportato ferite gravi ad una gamba. Per l’altro, oltre alle contusioni, anche qualche taglio dovuto alla frantumazione del parabrezza. Dopo le delicate operazioni di soccorso i due sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso al “San Carlo” di Potenza.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza e Balvano e personale dell’Anas.

– Claudio Buono –