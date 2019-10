Inchiesta corruzione a Potenza. M5S:”Basilicata ancora una volta tormentata dagli scandali”

“Purtroppo dobbiamo prendere tristemente atto dell’ennesima inchiesta che mette nel mirino l’apparato politico amministrativo della regione Basilicata. Le notizie che giungono dalla Procura di Potenza gettano nello sconforto quei cittadini che ancora credono nel valore e nell’etica delle istituzioni“.

Lo dichiarano i consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, Gianni Leggieri, Giovanni Perrino e Gino Giorgetti, in riferimento al presunto sistema di corruzione legato al dossieraggio di politici rivali che ha portato ai domiciliari un noto avvocato potentino, un sottufficiale della Guardia di Finanza e un ex segretario dell’ex governatore Marcello Pittella, con quest’ultimo che risulta non indagato ed estraneo alla vicenda.

“A poco più di un anno dallo scandalo sulla sanità – continuano i consiglieri M5s – ci troviamo ancora di fronte ad episodi che la dicono lunga sul coacervo di interessi che si intrecciano nel sistema amministrativo e ne influenzano il funzionamento. In ballo ci sarebbero appalti milionari e le ormai solite commistioni tra imprenditori, politici e uomini dello Stato: nelle carte si farebbe riferimento a mazzette per oliare i meccanismi burocratici e per ottenere informazioni riservate su indagini giudiziarie in corso“.

“Non ci resta che augurare buon lavoro agli inquirenti – concludono Leggieri, Perrino e Giorgetti – nella speranza che in futuro non dobbiamo essere costretti a commentare nuovamente questo genere di notizie“.

– Paola Federico –

Articolo correlato

17/10/2018 – Potenza, inchiesta su un presunto sistema di corruzione legato al dossieraggio. 3 arresti