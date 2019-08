“Uno scenario infernale, un disastro ambientale, non sappiamo ancora le cause e le circostanze dell’evento, ma la sceneggiatura è sempre la stessa, anno dopo anno. Come sempre puntiamo il dito sulle responsabilità politiche di chi non vuole vedere l’ovvio“. Lo denuncia il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano in seguito all’incendio che ha interessato un’azienda di rifiuti speciali tra Eboli e Battipaglia il 3 agosto.

“La concentrazione di determinate tipologie di impianti su un territorio così ristretto è una condanna certa per i cittadini battipagliesi che lottano quotidianamente contro ogni genere di inquinamento ambientale, doloso o colposo che sia – sottolinea Cammarano -. Al di là delle cause all’origine del rogo, gli unici a farne le spese restano i cittadini, vittime puntuali delle inefficienze e della negligenza della giunta regionale“.

Il modello di gestione dei rifiuti adottato negli ultimi 20 anni in regione Campania, che si basa sulla centralizzazione territoriale delle impiantistiche, a dispetto delle direttive europee che invocano invece la prossimità e l’autosufficienza delle comunità, secondo il Consigliere del M5S “genera concentrazioni industriali, economiche e politiche pericolose e questo episodio è solo l’ultimo di una serie di eventi continui che hanno come origine la gestione dei rifiuti“.

“Buona parte della cittadina infatti, come denunciato più volte, è quotidianamente invasa, soprattutto nel periodo estivo, da miasmi non più tollerabili – continua Michele Cammarano -. Il traffico veicolare di rifiuti indotto dalla presenza di decine di impianti di stoccaggio e di lavorazione non agevola la situazione. Il piano di stoccaggio per 70mila tonnellate di rifiuti dovuto all’imminente chiusura per manutenzione dell’impianto di Acerra, ad oggi, non è ancora stato in alcun modo definito“.

“E’ chiaro che ad oggi la competenza resta regionale, ma di fronte all’assoluta indisponibilità all’ascolto e ad atti concreti della Giunta De Luca, chiederemo al Ministro dell’ambiente Sergio Costa ogni aiuto possibile per un intervento immediato a tutela di tutti i cittadini oramai stanchi di denunciare a vuoto questo disastro. Nel frattempo – conclude – siamo vicini alla comunità e seguiremo attentamente sia gli sviluppi delle indagini che le eventuali conseguenze ambientali di quanto accaduto“.

– Paola Federico –

Articolo correlato

3/8/2019 – Incendio in un’azienda di rifiuti tra Eboli e Battipaglia. Intervengono i Vigili del Fuoco