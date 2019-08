Incendio rifiuti a Battipaglia. Appelli al Governo da Conte (LeU) e Casciello (Forza Italia)

Preoccupazione e allarme a Battipaglia ed Eboli all’indomani dell’incendio che ha interessato un’azienda di rifiuti speciali.

Nel frattempo, la politica si è mobilitata chiedendo alle autorità competenti di fare luce sull’accaduto.

Per l’on. Gigi Casciello di Forza Italia, “il rogo di rifiuti nella zona industriale di Battipaglia è un disastro ambientale. Un’emergenza seria e da affrontare senza alcuna esitazione. In giornata allerterò il Prefetto di Salerno, Francesco Russo. Ho già presentato due interrogazioni parlamentari per denunciare la gravissima situazione che si vive a Battipaglia per l’emergenza rifiuti. Un problema irrisolto, che il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha periodicamente promesso di eliminare negli ultimi quattro anni invocando svolte epocali di cui non c’è stata alcuna vera traccia”.

“L’unica realtà – conclude Casciello – sotto gli occhi e il naso di tutti, è quel fumo nero che avvelena la provincia a Sud di Salerno mentre le fiamme bruciano immondizia. Se n’è accorto il Governo gialloverde? Se n’è accorto il ministro dell’Ambiente Costa?”.

Parole dure anche da Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali: “Un fatto di eccezionale gravità che solleva sospetti preoccupanti sulla gestione di un settore che sta avvelenando la Città e la Valle del Sele – dichiara – Non bastano più le proteste e gli appelli se le autorità competenti persistono in una politica suicida, fatti di rinvii, giustificazioni e promesse. Il Governo nazionale deve intervenire direttamente ed avocare a sé la questione dei rifiuti perché riguarda l’ambiente, l’ordine pubblico, lo sviluppo, le infiltrazioni camorristiche, la salute dei cittadini, il commercio e il sistema produttivo. Serve un Commissario straordinario con pieni poteri, dotati di mezzi finanziari per programmare e realizzare un progetto di risanamento non più rinviabile”.

– Claudia Monaco –