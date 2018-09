Incendio in un’abitazione nel centro storico di Polla. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di paura questa mattina nel centro storico di Polla per un incendio all’interno di un’abitazione.

Per cause in corso di accertamento un vano sottoscala ha preso fuoco destando allarme e timore negli abitanti che per fortuna sono rimasti illesi.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Salvatore Malaspina.

Le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’abitazione sono durate circa tre ore.

– Chiara Di Miele –