È stato il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a tagliare, ieri pomeriggio, il nastro del nuovo asilo nido di Padula Scalo.

La comunità padulese si arricchisce di una nuova importante struttura all’avanguardia che punta ad uno stile educativo di qualità e dall’alto valore pedagogico. Tantissime le famiglie e i bambini che unitamente ai Sindaci e ai consiglieri del comprensorio hanno partecipato all’inaugurazione. Presenti, tra gli altri, Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Corrado Matera, Assessore regionale con delega al Turismo della Regione Campania e le maggiori autorità civili e militari.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Paolo Imparato che unitamente alla sua squadra amministrativa ha sottolineato l’importanza della nuova struttura. “Si tratta di un piccolo gioiello – ha dichiarato – che grazie alla collaborazione di tutti vedrà nascere percorsi educativi di qualità. È senz’altro un passo avanti per le tante donne che potranno conciliare lavoro e famiglia”.

“Sono orgoglioso – ha dichiarato il Presidente De Luca – dell’idea di Scuola che la Regione Campania sta portando avanti nonostante gli innumerevoli sacrifici. Grazie a progetti come ‘Scuola Viva‘ abbiamo permesso che le aule delle scuole rimanessero aperte anche il pomeriggio. Dobbiamo continuare a lavorare perché la Campania è ancora indietro per quanto riguarda la presenza di asili nido”.

Il Governatore, nel suo intervento, si è poi soffermato su diverse questioni di attualità nel Vallo di Diano, come la Sanità.

“L’ospedale di Polla stava per chiudere – ha sottolineato – siamo riusciti a farlo diventare centro di eccellenza per quanto riguarda la cura di patologie come infarto e ictus. Per la fine di ottobre collauderemo la nuova TAC e metteremo in uso il mammografo di ultima generazione. A tal proposito invito tutti voi ad effettuare lo screening oncologico gratuito promosso dall’Asl Salerno. Facciamo prevenzione perché oggi il tumore non è un problema se viene scoperto in tempo”.

De Luca ha inoltre, ancora una volta, sottolineato l’importanza del vaccino: “Lasciate stare quello che dicono a Roma – ha dichiarato – vaccinate i bambini ed evitiamo che tornino malattie come la poliomielite”.

Stoccata, infine, riguardo il progetto Città Vallo: “Non perdiamo tempo con queste cose, per me i Comuni sono sovrani. Abbiamo già provato con le Province senza successo”.

Parole di augurio sono state espresse congiuntamente, infine, dal Presidente Pellegrino e dall’Assesssore Matera che hanno sottolineato l’importanza di collaborare per permettere uno sviluppo turistico di qualità.

– Claudia Monaco –