Inaugurato a Rivello il primo distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale della Basilicata

La Guardia Nazionale Ambientale, Direzione provinciale di Salerno, sotto la dirigenza di Antonio D’Acunto continua la sua politica espansionistica arrivando ad includere anche la Basilicata.

E’ stato infatti inaugurato ieri sera il primo distaccamento della Basilicata a Rivello alla presenza di tutta l’Amministrazione comunale, delle Forze dell’Ordine e di volontari e cittadini.

L’Ente riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente per la tutela del paese è costituito da volontari che hanno scelto di dedicare una parte del proprio tempo libero alla salvaguardia della natura.

I compiti principali sono la vigilanza ambientale, ittica e venatoria ma anche difesa del patrimonio ambientale, prevenzione antincendio, protezione civile, sorveglianza e segnalazione di discariche abusive, divulgazione dell’educazione ambientale in scuole, associazioni e comunità.

“È stata un’occasione per accogliere i tanti cittadini che hanno partecipato attivamente all’evento ponendo domande su questa importante associazione – ha affermato il dott. D’Acunto – e per incontrare le istituzioni locali che hanno dichiarato apertamente la loro disponibilità a collaborare per contrastare i tanti reati ambientali. Ottime le premesse anche per protocolli d’intesa con i Parchi Nazionali territoriali”.

– Serena Picciuolo –