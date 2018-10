In trasferta in Puglia ruba carte di credito e preleva denaro. Arrestata donna di Pontecagnano

Ieri i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti hanno arrestato una donna residente a Pontecagnano e con numerosi precedenti penali, ritenuta responsabile di furto e indebito utilizzo di due carte di credito rubate ad una signora di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, che stava facendo acquisti nel mercato settimanale.

La donna, approfittando della confusione, dopo aver individuato la vittima, le ha rubato il portafogli che conteneva i documenti d’identità, denaro contante, un bancomat ed un postamat. In seguito ha pensato bene di effettuare due consistenti prelievi di denaro, favorita dal fatto di aver trovato i rispettivi codici PIN, incautamente custoditi nel portafogli.

Scoperto di essere stata derubata, la vittima ha avvisato i Carabinieri e la pattuglia ha iniziato le ricerche della borseggiatrice transitando nei pressi degli istituti di credito del luogo. Passando davanti ad una banca di via Pepe, i militari hanno notato una donna mai vista in precedenza che aveva appena terminato un prelievo allo sportello. Fermata per chiedere le sue generalità, si è mostrata irrequieta tanto che i carabinieri, insospettiti da tale comportamento, hanno ispezionato la borsa in suo possesso, trovando 1100 euro in contanti, oltre alle tessere bancomat della vittima.

La donna è stata quindi arrestata e condotta nel carcere di Trani. La somma di denaro è stata restituita alla vittima.

– Chiara Di Miele –