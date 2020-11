In Basilicata approvata graduatoria per sostenere aziende agrituristiche e fattorie didattiche

“Con una tempistica veloce abbiamo approvato la graduatoria della misura straordinaria 21 a valere sul Psr Basilicata 2014-2020, dando una risposta al settore degli agriturismi e delle fattorie didattiche, particolarmente colpite dalla pandemia e che nel periodo del lockdown e post hanno subito maggiormente i contraccolpi dell’emergenza sanitaria”.

Ha commentato così l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, l’approvazione della graduatoria del bando attivato per sostenere le aziende agrituristiche e le fattorie didattiche. L’intervento si inserisce nel Piano di soccorso economico per fornire un sostegno alle aziende agricole attraverso un contributo a forfait e una tantum. Sono state 223 le istanze pervenute per un importo di 1,487 milioni di euro.

“Di concerto con le organizzazioni di categoria – ha continuato Fanelli – è stato stabilito che alle aziende agrituristiche venisse corrisposto un contributo di 7mila euro e di 6mila euro per quelle che fanno soltanto attività di fattoria didattica”.

I beneficiari avranno tempo fino al prossimo 16 novembre per produrre domanda di pagamento sulla piattaforma Sian.

– Claudia Monaco –