In Basilicata 197 nuovi contagi da Covid, 7 decessi e 92 guarigioni. Tamponi positivi anche nel Potentino

La task force regionale della Basilicata comunica che nei giorni 9 e 10 gennaio sono stati processati 1.564 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 197 (e fra questi 184 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate nel Potentino riguardano: 16 persone ad Avigliano, una a Baragiano, 4 a Brienza, 2 a Corleto Perticara di cui una in isolamento a Brienza, 4 a Grumento Nova, 3 a Lauria, 16 a Lavello di cui una in isolamento a Ruoti, 2 a Marsico Nuovo, 4 a Marsicovetere, 3 a Moliterno, 3 a Pignola, 13 a Potenza, 5 a Ruoti di cui una in isolamento a Brienza, 6 a Sarconi, una a Sant’Angelo le Fratte, una a Tito, 5 a Vietri di Potenza.

Nelle stesse giornate sono decedute 7 persone: una residente ad Avigliano, una a Muro Lucano, una a Potenza, una a Sarconi, una a Savoia di Lucania.

Risultano guarite 92 persone: una a Lagonegro, 6 a Lauria, 5 a Lavello, 9 a Marsicovetere, 2 a Paterno, 3 a Potenza, 4 a Sarconi, una a Satriano di Lucania.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.436 di cui 6.338 in isolamento domiciliare.

